Иран "помогает" Украине: у ВСУ заметили оружие, производимое союзником путина

Копия еще советского оружия пригодится ВСУ

Пока иранские дроны атакуют Украину и даже падают на территории стран НАТО, ВСУ использую иранское оружие против оккупантов. Речь идет о снарядах 3БК18М, применяемых для 125 мм пушки 2А46, стоящей на основной массе советских танков.

Об этом пишет известный украинский журналист Андрей Цаплиенко. По его словам, это иранская копия еще советских снарядов и откуда они на вооружении Украины – непонятно.

Отметим, что пушку 2А46 начали использовать еще с 1970 года и она стала базовой для большей части советских танков – Т-64, Т-72, Т-80, а также украинских Т-80, Т-84 и массы других танков производства Китая и Ирана.

Иранские танковые снаряды 3БК18М

3БК18М является бронебойно-кумулятивным снарядом, который весит около 19 килограммов, из которых пять приходится на массу взрывчатого вещества. В результате снаряд способен пробивать танковую броню толщиной до 260 мм, чего достаточно для уверенного поражения наиболее массовых танков оккупантов – Т-62, Т-64 и Т-72 если не в лоб, то в борт.

Проблемы могут возникнуть при столкновении с танками, защищенными динамической броней, и более новыми Т-80 и Т-90 оккупантов. Но тут на помощь может прийти тактика засад и скорострельность 2А46 до 8 выстрелов в минуту. В таком случае украинские танкисты смогут поразить вражескую бронетехнику быстрее, чем та их обнаружит.

Отметим, что ранее ВСУ уже захватывали в виде трофеев, произведенные в Иране боеприпасы, которым били по врагу. А если танки оккупантов окажутся слишком "толстокожими", поможет противотанковый комплекс Milan.