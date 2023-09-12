Буковель — это не только курорт: одноименная украинская РЭБ умело сажает "птичек" окупантов (видео)

Отношение к развитию сферы борьбы с дронами в Украине изменилось

Россияне в своих атаках на Украину часто используют беспилотники разного типа. Чтобы противодействовать им, ВСУ нужны качественные средства радиоэлектронной борьбы, и они есть. Часть из них — иностранного производства, но есть и отечественные разработки.

Среди таких глава ГУ РЭБ и кибербезопасности Генштаба ВСУ Иван Павленко называет станцию "Буковель-AD". Он отмечает, что ее знает весь мир. И действительно так — система экспортировалась, в частности в Марокко.

Станция Буковель-AD направлена против беспилотников, разработана украинской компанией. Среди достижений украинского РЭБ — посаженый российский дрон-разведчик ZALA 421-16Е2, которого оккупанты считали неуязвимым.

Использование "Буковель-AD"

Характеристики "Буковель-AD":

Принцип работы – обнаружение дрона врага, блокировка передачи данных и управление по GPS/ГЛОНАСС, создание ложных сигналов.

Дальность – 10-15 км.

Испытания прошли в 2015 году в зоне боевых действий в Украине, на следующий год поступила в ВСУ.

Время развертывания в боевое положение – 2 мин.

"Буковель-AD" может монтироваться на разное шасси

Место оператора "Буковель-AD"

Эта разработка – достояние частной компании. В государственном секторе РЭБ все немного сложнее, но прогресс тоже есть. По сравнению с российскими РЭБ Павленко отмечает, что украинцы в большинстве случаев имеют более технологичное оборудование. Однако его недостаточно по количеству.

Ранее "Телеграф" рассказывал об использовании Украиной на фронте морских надводных дронов. Беспилотники это большое преимущество в ведении войны, но для победы нужно другое вооружение, в том числе ракеты.