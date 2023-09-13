На квадроцикле за раненым: как HIMAKS помогает ВСУ (фото)

Стандартная комплектация стоит от 400 тыс. грн

Украинские мастера не останавливаются в своих изобретениях разного транспорта для ВСУ. Кроме баги в армии используют электроквадроцикл HIMAKS.

Ukrtech сообщает, что мощность такого мотора 2000 ватт. В комплекте идет два или три аккумулятора и аналогичное количество зарядных к ним.

Характеристики HIMAKS

грузоподъемность рабочая 250 кг, максимальная 300 кг,

предназначен для транспортировки грузов или 1 раненого,

имеет металлический багажник спереди (до 50 кг) и большой задний багажник на 100-200 кг, в зависимости от количества сидячих пассажиров. можно транспортировать раненого ростом до 2 метров,

борта багажника откидываются,

пластиковые носители в комплекте,

скорость базового электроквадроцикла при полной загрузке – 40 км/ч, максимальная 42 км/ч.

Электроквадроцикл имеет три откидных борта

Эвакуация раненого на электроквадроцикле HIMAKS

Разработчики рассказывают, что заменить аккумуляторы можно за 10 секунд, а при необходимости в него можно вставить инвертор или автомобильное зарядное и подзарядить гаджет. У электроквадроцикла также есть фаркоп на три положения.

Электроквадроцикл HIMAKS может докомплектовываться прицепом

Ранее Телеграф рассказывал, что украинские механики-изобретатели не прекращают не только создавать новое, но и перерабатывать и совершенствовать старое. Так произошло и с советской БРДМ-2.