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На квадроцикле за раненым: как HIMAKS помогает ВСУ (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Электроквадроцикл HIMAKS – быстрый помощник в эвакуации Новость обновлена 13 сентября 2023, 07:12
Электроквадроцикл HIMAKS – быстрый помощник в эвакуации. Фото mil.in.ua

Стандартная комплектация стоит от 400 тыс. грн

Украинские мастера не останавливаются в своих изобретениях разного транспорта для ВСУ. Кроме баги в армии используют электроквадроцикл HIMAKS.

Ukrtech сообщает, что мощность такого мотора 2000 ватт. В комплекте идет два или три аккумулятора и аналогичное количество зарядных к ним.

Характеристики HIMAKS

  • грузоподъемность рабочая 250 кг, максимальная 300 кг,
  • предназначен для транспортировки грузов или 1 раненого,
  • имеет металлический багажник спереди (до 50 кг) и большой задний багажник на 100-200 кг, в зависимости от количества сидячих пассажиров. можно транспортировать раненого ростом до 2 метров,
  • борта багажника откидываются,
  • пластиковые носители в комплекте,
  • скорость базового электроквадроцикла при полной загрузке – 40 км/ч, максимальная 42 км/ч.
электроквадроцикл HIMAKS со стороны
Электроквадроцикл имеет три откидных борта
электроквадроцикл HIMAKS – эвакуация
Эвакуация раненого на электроквадроцикле HIMAKS

Разработчики рассказывают, что заменить аккумуляторы можно за 10 секунд, а при необходимости в него можно вставить инвертор или автомобильное зарядное и подзарядить гаджет. У электроквадроцикла также есть фаркоп на три положения.

Электроквадроцикл HIMAKS
Электроквадроцикл HIMAKS может докомплектовываться прицепом

Ранее Телеграф рассказывал, что украинские механики-изобретатели не прекращают не только создавать новое, но и перерабатывать и совершенствовать старое. Так произошло и с советской БРДМ-2.

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#Оружие #Квадроцикл #ВСУ