"Убийца" дронов: украинский комплексе заглушит БПЛА и собьет врага с толку

Комплекс способен защищать от дронов свои войска на расстоянии в десятки километров

Наряду с оружием НАТО и советскими запасами, ВСУ также используют вооружение отечественного производства. При этом наблюдается настоящий бум производства украинских беспилотников, а также средств борьбы с аналогичной вражеской техникой.

Так, в Министерстве обороны рассказали об украинском комплексе радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Буковель-AD". "Глушилка" заняла свое место в рядах ВСУ еще в 2016 году.

А в 2019-м "Буковель-AD" поставили Королевским вооруженным силам Марокко.

Как утверждает МО Украины, "Буковель" способен обнаруживать вражеские БПЛА типа "Орлан-10" на расстоянии до 40 км, используя пассивную технологию пеленгации, а затем "глушить" их в 15-20 км от своих позиций.

Оборудование комплекса легко монтируется на кузове пикапа, где размещается станция управления и модуль обнаружения беспилотников, а развертывание занимает всего две минуты.

С 2016 года "Буковель AD" прошел семь модернизаций. Самая современная из них может подавлять сигналы управления, передачи данных спутниковой навигации GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou, а также создавать множество фальшивых сигналов. Кроме дронов, он противостоит вражеским системам связи и радиолокации и оружию со спутниковыми системами наведения.

А пока ВСУ получают новейшую отечественную технику, в россии вынуждены придумывать, как использовать образцы военной техники, показавшей свою бесполезность.