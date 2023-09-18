"Копье", стреляющее на 4,5 км: как старый гранатомет приносит пользу ВСУ (видео)

"Копье" — не новое вооружение, но против БТР и БМП эффективное

Украинские военные обороняются от россиян всем чем можно: отечественным вооружением, западными технологиями, а также оружием, которое осталось от Советского Союза. Среди таких технологий, которые насчитывают уже почти 60 лет, но до сих пор эффективны — станковый противотанковый гранатомет СПГ-9 "Копье". Его запустили в массовое производство и взяли на вооружение в начале 60-х годов прошлого века, однако до сих пор ВСУ эффективно использует его против вражеских бронетехники и живой силы.

СПГ-9 является мощным средством для мотопехоты, механизированной пехоты, даже десанта и морской пехоты. Он может уничтожить танки, разные САУ, другую бронированную технику врага, а также подавить солдат врага, которые находятся в укрытиях полевого типа или в городских кирпичных домах.

Украина имеет на вооружении два типа таких гранатометов. Отметим, что их можно комплектовать ночными прицелами. Стрелять из "Копья" можно как кумулятивной гранатой, так и осколочной. Для бронированных целей используется именно кумулятивная граната. Расчет гранатомета – 4 человека. Десантники рассказывают, использовали ли его против БТР-80, БТР-82, БМП-3. Был даже произведён выстрел на 6 км против сил поддержки врага.

Характеристики СПГ-9 (при использовании кумулятивной гранаты ПГ-9)

Дальность прямого выстрела за высоты целые 2 м — 800 м.

Наибольшая прицельная дальность стрельбы – 1 300 м.

Прицельная дальность стрельбы:

прямой наводкой кумулятивными и осколочными гранатами — 1 300 м,

раздельным наведением осколочными гранатами – 4 500 м.

Боевая скорострельность — 6 выстр/мин.

Характеристики СПГ-9 "Копье"

Использование СПГ-9 "Копье"

Ранее "Телеграф" рассказывал о возможной поставке в Украину новых турецких полуавтоматических гранатометов. Происхождение этого оружия в Украине неизвестно, однако, несмотря на иностранное происхождение, оно может использовать гранаты украинского производства.