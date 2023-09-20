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Робот-охотник и специальная турель: что украинские изобретатели придумали против оккупантов (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Испытание турели "Каракай" на полигоне
Испытание турели "Каракай" на полигоне. Фото texty.org.ua

Идея турели не нова, но новую актуальность приобрела в настоящем

Российское вторжение в Украину продолжается и учитывая разницу в количестве солдат, украинские военные должны быть максимально сообразительны для того, чтобы сохранить свою жизнь. В частности, они используют автономные системы управления огнем, которые уже зарекомендовали себя на фронте. Среди таких разработок известна "Сабля", которая поступает на вооружение ВСУ, однако она не единственная.

В основном работают украинские изобретатели с пулеметом Калашникова. Калибр у обычного такого пулемета и противотанковой модификации одинаков – 7,62 мм. Отличается кроме массы и других показателей скорострельностью от 650 до 700 выстрелов в минуту. Системы дистанционного управления огнем особенные тем, что оператор находится в нескольких сотнях метров от самого пулемета. Расстояние ограничивается длиной кабеля.

Изобретение Черкасской ТрО

Бойцы 118-й отдельной бригады терробороны поделились видео того, как собирается, устанавливается и используется турель "Тарантул". Она прошла испытание и вскоре отправилась выполнять боевые задания. Пулемет устанавливают готовый к работе, подсоединяют кабели связи – оператор видит местность перед пулеметом на мониторе. Управление производится с помощью джойстика.

Турель "Каракай-машина"

Турель Каракай и ее разработчик Александр
Турель разработчик (на фото) назвал в честь погибшего побратима

Это разработка "Справы громад Дарницы" и 206 батальона ТРО ВСУ. Механизм у нее похож на предыдущий, но снаружи турель отличается. Модель создали волонтеры и ее стоимость невысока – около 2 тысяч долларов. Это вместе с камерой и тепловизором, позволяющим работать турели против врага и ночью.

Робот, охотящийся на оккупантов

Роботизированная турель с пулеметом и РПГ
Робот является подвижным вариантом турели.

Следующий этап – чтобы турель двигалась. Робот с дистанционным управлением был разработан в Сумской области. Он может ездить в течение 5-12 минут, вооруженный пулеметом ПКТ-7,62. Дальность стрельбы 1,5 км. В работе есть также два РПГ, закрепленные на турели. Оператор управляет им дистанционно. Сам робот стоит на колесах с электромотором, имеет батареи питания, легкое бронирование и готов час быть применен в активном бою. Робот уже прошел тесты на военном полигоне.

Ранее "Телеграф" уже рассказывал о других полезных видах оружия и боевых автомобилях для ВСУ. Среди них внедорожники Хищник, переработанные в баги из разных машин, и БТРы Spartan, которые передают британцы.

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#Оружие #Пулемет #ВСУ