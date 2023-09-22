Круче российского "Кинжала": когда у ВСУ появится новая американская гиперзвуковая ракета

По своим показателям ракета США примерно в 1,5 раза лучше российской

Российская гиперзвуковая ракета "Кинжал" продолжает оставаться проблемой для украинской ПВО, однако США уже к концу года обзаведутся собственной гиперзвуковой ракетой. Речь идет о ракетном комплексе Dark Eagle ("Темный орел").

Об этом сообщает в своем Telegram-канале офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин. США хотели успеть сделать это до конца финансового года – 30 сентября, но не вышло.

Комплекс Dark Eagle являет собой наземную пусковую станцию и большой ракетный ускоритель, оснащенный гиперзвуковым планирующим корпусом (C-HGB) в носовом обтекателе. Когда ракета-носитель достигает необходимой высоты и скорости, она запускает C-HGB, и тот "скользит" на скорости свыше 6 000 км/ч, постепенно снижаясь к цели.

По данным СМИ, дальность стрельбы ракеты составляет 2800 км. Первую же батарею данного ракетного комплекса начали формировать в 2021 году.

Любопытно, что российский "Кинжал" формально быстрее "Темного орла" — скорость якобы достигает 15 тысяч км/ч, или 12 Махов (т. е. скоростей звука). Но, по данным западных экспертов, эта цифра может быть завышена вчетверо.

Так, когда весной 2023 года ВСУ впервые сбили "Кинжал", сообщалось, что скорость ракеты не превышала 3 Махов или 3600 км/ч. То есть, американский "Темный орел" может разогнаться в полтора раза сильнее "Кинжала". При этом дальность применения российской ракеты с истребителя МиГ-31К не превышает 2000 км, против 2800 у Dark Eagle.

Но поскольку Dark Eagle у самих США до конца не принят на вооружение, получить его ВСУ пока не смогут. Впрочем, у Украины имеется целая номенклатура ракет, способных поражать оккупантов на оперативную дальность до 300 км.