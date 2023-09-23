Укр

У россиян проблемы с "супероружием": эксперт указал на любопытную деталь

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Дрон Ланцет
Дрон Ланцет. Фото Открытые источники

Александр Коваленко заметил важную деталь, опровергающую российскую пропаганду

Российский дрон-камикадзе "Ланцет" стал героем многих публикаций СМИ, когда ему удалось тогда уничтожить украинский танк Leopard 2. Однако теперь у него, похоже, серьезные проблемы, которые российская пропаганда пытается скрыть.

Так, пропагандистские площадки оккупантов размещают ссылки на визит владимира путина на производство дронов в Ижевске. Очевидно, тем самым пытаются подтвердить миф российской пропаганды о сотнях тысячах произведенных дронов, запущенный летом.

Тем временем военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что открытые данные о применении "Ланцетов" за сентябрь упали в 5-6 раз.

"За первую половину сентября верифицировано в открытых источниках 7 применений ББ "Ланцет". Ранее это были другие показатели, в пределах 35-40. То ли поставки Z-площадкам видео дали сбой, то ли с ББ "Ланцет"… В общем, наблюдаем", — отмечает эксперт, говоря о резком уменьшении числа видео применения "Ланцетов" против техники ВСУ.

В целом российская пропаганда преувеличивает эффективность "Ланцетов", утверждая, что из 128 дронов в августе был сбит якобы всего один, 86 — попали в цель, а 24 — точно промазали.

По данным же Александра Коваленко, точных попаданий в августе было 55, что особенно контрастирует с семью дронами к середине сентября.

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#Оружие #Военная техника #БПЛА #Дроны #Ланцет-3