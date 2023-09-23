Новая птичка для ВСУ уже испытана: что может дрон "Бекфаер"
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Перевод названия дрона — "ответный удар"
Вторжение россии в Украину бесспорно дало толчок развитию "войны дронов". ВСУ успешно используют беспилотные аппараты не только в воздухе, но и на море. Все чаще к разработке беспилотников приобщаются волонтеры.
Николаевские мастера во главе с волонтером и командиром сводного отряда ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВМС Украины Ильей Шполянским создали новый дрон "Бекфайер" (Backfire). Как сообщил Шполянский, комиссия Минобороны допустила дрон к эксплуатации в Силах Обороны.
Среди особенностей дрона – ни одного падения на вражеской территории. Среди достижений беспилотника за последнюю неделю — поражение солдат врага, двух командных машин и двух средств радиолокации и радиоэлектронной борьбы.
Характеристики дрона "Бекфайер":
- Точность — до 5 метров,
- Вооружение — 2 осколочные бомбы,
- Дальность действия — 35 км,
- Скорость — до 130 км/ч,
- Вес – 3,6 кг,
- Результат записывает камера.
К особенностям относятся стойкость к враждебному электронному противодействию. Работает беспилотник достаточно тихо, ведь имеет питающийся от аккумулятора электродвигатель.
Волонтеры работают над повышением точности попадания. Стоит добавить, что дрон был создан без участия государственного финансирования.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что использование дронов на фронте значительно усилилось — в воздухе сразу могут быть сотни беспилотников на одном участке, учитывая и враждебные. Советник министра стратегпрома Ярослав Олейник в интервью "Телеграфу" отметил, что украинским военным сейчас сложно использовать "рой дронов" для атак на врага из-за схожего набора бронетехники.