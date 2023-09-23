Новая птичка для ВСУ уже испытана: что может дрон "Бекфаер"

Перевод названия дрона — "ответный удар"

Вторжение россии в Украину бесспорно дало толчок развитию "войны дронов". ВСУ успешно используют беспилотные аппараты не только в воздухе, но и на море. Все чаще к разработке беспилотников приобщаются волонтеры.

Николаевские мастера во главе с волонтером и командиром сводного отряда ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВМС Украины Ильей Шполянским создали новый дрон "Бекфайер" (Backfire). Как сообщил Шполянский, комиссия Минобороны допустила дрон к эксплуатации в Силах Обороны.

Среди особенностей дрона – ни одного падения на вражеской территории. Среди достижений беспилотника за последнюю неделю — поражение солдат врага, двух командных машин и двух средств радиолокации и радиоэлектронной борьбы.

Характеристики дрона "Бекфайер":

Точность — до 5 метров,

Вооружение — 2 осколочные бомбы,

Дальность действия — 35 км,

Скорость — до 130 км/ч,

Вес – 3,6 кг,

Результат записывает камера.

К особенностям относятся стойкость к враждебному электронному противодействию. Работает беспилотник достаточно тихо, ведь имеет питающийся от аккумулятора электродвигатель.

Дрон уже прошел полевые испытания в реальных условиях

Волонтеры работают над повышением точности попадания. Стоит добавить, что дрон был создан без участия государственного финансирования.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что использование дронов на фронте значительно усилилось — в воздухе сразу могут быть сотни беспилотников на одном участке, учитывая и враждебные. Советник министра стратегпрома Ярослав Олейник в интервью "Телеграфу" отметил, что украинским военным сейчас сложно использовать "рой дронов" для атак на врага из-за схожего набора бронетехники.