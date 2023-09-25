У Украины есть свой десантный корабль для... рек: что в нем особенного (видео)
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Катер вошел в группу флота на Днепре
У Украины есть во флоте разные корабли для выполнения задач на реках и их берегах. Среди таких – SHERP the SHUTTLE. Этот корабль уникален тем, что сделан именно в Украине. Во время российского вторжения его оснастили двумя крупнокалиберными пулеметами Browning M2.
SHERP the SHUTTLE производится компанией SHERP. Может перевозить два ее фирменных вездехода. К преимуществам катера разработчики относят грузоподъемность почти в 6 тонн. При этом максимально полезная нагрузка больше – 8 тонн.
Выполнять задание такой катер готов в северной операционной зоне и других местах, где есть потребность в речном десанте. Выполнять могут не только контроль акваторий, но и высаживать десант на побережье.
Характеристики десантного катера SHERP the SHUTTLE
- Длина 12,80 м
- Ширина 3,66 м
- Высота 4,56 м
- Ширина рампы 2,95м
- Материалы кузова и кабины алюминий 5083-H111
- Вес нетто 5900 кг
- Максимальная грузоподъемность 8000 кг
- Двигатель Mercury F300 2 шт.
- Топливный бак 1000 л
- Скорость 60 км/ч
- Скорость с 4 тоннами груза 35 км/ч.
Отметим, что в речном флоте Украины катер SHERP the SHUTTLE не единственный интересный экземпляр. Кроме того, есть катера Sea Ark Dauntless для рек и морских прибрежных вод с турелями для пулеметов и гранатометов. Также есть патрульные катера с бронированием и без.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине используют морские дроны. Они бывают разных модификаций и могут работать до 60 часов автономно.