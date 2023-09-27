"Мопеды" превратятся в "самокаты"? Иран показал реактивный "шахед", но в сети заметили неладное (видео)

Характерный звук иранских дронов может уйти в прошлое

Ударные дроны Shahed 136 известны каждому в Украине в первую очередь из-за характерного звука работы, благодаря которому они получили название "мопеды". Однако вскоре это может измениться, а "мопеды" превратиться в "самокаты".

Так 26 сентября швейцарский OSINT-аналитик Бенджамин Питте обнародовал в сети отрезок из иранского документального фильма, на котором показана демонстрация работы "шахедов" нового поколения.

О Shahed-136 OWA известно только то, что он оснащен турбореактивным двигателем, благодаря которому он будет летать гораздо тише. Стоит отметить, что на кадрах звука работы практически не слышно, однако как это будет на практике не совсем ясно.

Вместе с тем Питте отметил, что для Ирана точно не составит труда продать партию таких дронов россии, которая неизбежно запустит их по больницам и складам с зерном в Украине.

Однако пользователи сети отметили, что дрон может быть не таким страшным, как это хочет показать иранская пропаганда. Поскольку там используется реактивный двигатель, то его сборка и обслуживание может оказаться значительно дороже чем для аналогов с поршневым двигателем, а также сделать его более легкой целью для ракет, которые наводятся на тепловой след.

Кроме того они допустили, что реактивный двигатель все равно беззвучно работать не будет, а потому новый беззвучный дрон может оказаться лишь очередной иранской "страшилкой".

Как сообщалось ранее, за первый месяц осени российские оккупанты выпустили по Украине рекордное количество дронов-камикадзе "Shahed-136/131". Большая часть из них была успешно сбита, однако это указывает на увеличение объемов производства или поставок оружия этого типа в российскую армию.