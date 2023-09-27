Укр

ТрО ВСУ получили британские бронетранспортеры FV432: чем они полезны на фронте (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Передали до двух десятков FV432 Bulldog Новость обновлена 27 сентября 2023, 09:01
Передали до двух десятков FV432 Bulldog

БТР может быть вооружен пулеметом

Британия передала ВСУ немало военной помощи. Есть среди техники из этой страны также приобретенная на средства волонтеров или благотворителей. Кроме компактного БТР Spartan, в Украину прибыли бронетранспортеры FV432 Bulldog.

Их передали в терроборону ВСУ. Это уже второй этап передачи этих БТР и восстановленных для фронта грузовиков и бронированных тягачей. Технику будут распределять по Донецкому и Запорожскому направлению. Она кроме десанта к месту боев сможет перевозить раненых с "нуля".

БТР FV432 выпускали до 1971 года. Он на гусеничном шасси. Дверь для выхода десанта расположена в задней части. Десантное отделение имеет складные пять мест с каждого борта, их можно сложить, чтобы перевезти в БТР груз.

Характеристики БТР FV432:

  • Вооружение – 7,62-мм пулемет L7, установленный на люке командира.
  • Тип брони – стальная катаная.
  • Мощность двигателя – 240 л.с.
  • Скорость по шоссе – 52 км/ч.
  • Запас хода по шоссе – 480 км.

Когда FV432 выпускался – был основным БТР британской армии. Его оснастили фильтрами в вентиляции. В него можно установить кондиционер или отопитель. Отмечается, что место для хранения пищи и воды для десанта и экипажа на четыре дня.

Ранее "Телеграф" рассказывал о крупнокалиберном пулемете М2 фирмы "Браунинг". С момента начала его изготовления прошло почти сто лет, одна его до сих пор активно используют в разных армиях мира благодаря мощности и универсальности.

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#Оружие #ВСУ #ТрО