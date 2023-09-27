ТрО ВСУ получили британские бронетранспортеры FV432: чем они полезны на фронте (видео)
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БТР может быть вооружен пулеметом
Британия передала ВСУ немало военной помощи. Есть среди техники из этой страны также приобретенная на средства волонтеров или благотворителей. Кроме компактного БТР Spartan, в Украину прибыли бронетранспортеры FV432 Bulldog.
Их передали в терроборону ВСУ. Это уже второй этап передачи этих БТР и восстановленных для фронта грузовиков и бронированных тягачей. Технику будут распределять по Донецкому и Запорожскому направлению. Она кроме десанта к месту боев сможет перевозить раненых с "нуля".
БТР FV432 выпускали до 1971 года. Он на гусеничном шасси. Дверь для выхода десанта расположена в задней части. Десантное отделение имеет складные пять мест с каждого борта, их можно сложить, чтобы перевезти в БТР груз.
Характеристики БТР FV432:
- Вооружение – 7,62-мм пулемет L7, установленный на люке командира.
- Тип брони – стальная катаная.
- Мощность двигателя – 240 л.с.
- Скорость по шоссе – 52 км/ч.
- Запас хода по шоссе – 480 км.
Когда FV432 выпускался – был основным БТР британской армии. Его оснастили фильтрами в вентиляции. В него можно установить кондиционер или отопитель. Отмечается, что место для хранения пищи и воды для десанта и экипажа на четыре дня.
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