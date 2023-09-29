"HIMARS" по-русски: какое оружие оккупанты хотят противопоставить ВСУ

Российский HIMARS уступает настоящему в одном

Высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в руках украинских воинов превратились в смертельное оружие против оккупантов. В ответ россияне заявили о создании своего аналогичного оружия, которое даже якобы превосходит технику ВСУ – речь идет о 300 мм модернизованном РСЗО "Смерч".

Хотя оккупанты и обвиняют ВСУ в применении кассетных снарядов, они сами часто пользуются ими. Так, накануне в Криворожском районе на Днепропетровщине был обнаружен и уничтожен такой боеприпас от РСЗО "Торнадо-С". Этот "подарок" остался еще с обстрела 25 августа 2022-го года, когда удар был нанесен по городской застройке.

За "громким" названием "Торнадо-С" скрывается модернизированный вариант РСЗО "Смерч", которая производится с 1987 года. С 2016 года улучшенный вариант системы с новым названием начал поступать на вооружение российской армии.

Если проводить "лобовое" сравнение, то "Торнадо-С" и впрямь покажется лучше HIMARS:

калибр 300 мм против 227 у HIMARS, то есть более мощное оружие;

дальность 120 км против 80 км у HIMARS, правда, так было до получения ВСУ ракет ATACMS, а после их прибытия радиус действия американских РСЗО увеличится минимум до 165 км, а то и всех 300.

Но в чем HIMARS имел несомненное преимущество перед "Смерчем", так это в точности. Так, ракеты американской РСЗО могут попасть в круг диаметром 7 метров. А основная ракета "Смерча" 9М55 и ее разновидности (К1, К4, К5 и другие) имеет отклонение от точки прицеливания в 150 метров, поэтому ее часто и снаряжают кассетными боеголовками, чтобы увеличить вероятность поражения цели.

Впрочем, с 2012 года оккупанты начали разработку "высокоточного" снаряда серии 9М54 и получили два его варианта — М544 и М549. По данным западных экспертов, благодаря блоку управления 9Б706 с инерциальной и спутниковой системой навигации, автопилоту и приводам рулей в районе конечной цели точность якобы достигает круга в 7-15 метров.

В то же время обе ракеты являют собой кассетные боеприпасы: М544 имеет 552 суббоеприпаса, а М549 – всего 72 таких поражающих элемента. Такая "начинка" позволяет сомневаться в заявленной точности ракет оккупантов для "Торнадо-С", поскольку по сути отсутствует боеприпас с цельной боеголовкой, зато есть масса суббоеприпасов, которыми удобно бить по площадям.

К примеру, осмотр ракет М544 показал, что "электронная начинка" — это простейшие микросхемы, купленные на AliExpress, и потому они вряд ли могут дать заявленную высокую точность.

Тем временем ВСУ готовятся получить первую партию тактических ракет, правда, их количество пока неизвестно.