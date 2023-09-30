Возраст – не помеха: почему пушка из Финляндии успешно бьет оккупантов и в 70 лет

Орудие пришлось ко двору в ВСУ несмотря на возраст

В артиллерийских подразделениях Вооруженных сил Украины была замечена редкая пушка М46 калибра 130 мм, которая могла попасть к ВСУ из Финляндии. Несмотря на свой 70-летний возраст, она по-прежнему опасна для российских оккупантов.

Об этом пишет в своем Telegram-канале военкор журналист Андрей Цаплиенко. По его словам, это старая советская пушка, купленная Финляндией в количестве около 300 единиц.

Хотя М46 начали производить еще в 1951 году, она не уступает многим более современным орудиям оккупантов, а кое в чем даже превосходит.

Например, "финка" может забросить 130-милиметровый боеприпас на расстояние до 27,5 км, в то время как дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом 152 мм гаубиц оккупантов вроде "Мста" составляет около 25 км, а САУ "Гиацинт" — 28,5 км.

При этом М46 может бить активно-реактивным снарядом на расстояние свыше 37 км. Однако такие боеприпасы производят в Иране и Китае, которых нельзя назвать союзниками Украины. Тем не менее трофейные иранские снаряды постоянно попадают в руки бойцов ВСУ.

Так или иначе, с помощью постоянной корректировки дронами с воздуха М46 способна накрыть "Мсту", пользуясь своим преимуществом в 2,5 км, и может почти на равных бороться с "Гиацинтом".

Единственный недостаток – мощность боеприпаса. К примеру, снаряд "Мсты" весит 43 кг против 33 кг у М46, а значит и взрыв первого из них будет сильнее и может нанести больший ущерб.

Ранее у оккупантов на вооружении была замечена гаубица Д-44, которая на 5 лет старше М46 и хотя для своего калибра в 85 мм обладает неплохими показателями, она уже абсолютно устарела. В частности, ее максимальность дальность стрельбы составляет 15 км.