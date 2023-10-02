В Украине будут производить оружие французского спецназа: что о нем известно

Винтовка полюбилась спецназу, в том числе украинскому

В Украине может начаться лицензионное производство чешской автоматической винтовки CZ-806 BREN 2 калибра 5,56 мм. Это сейчас является одним из наиболее приоритетных совместных проектов с Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Чехии, говоря о Международном форуме оборонной промышленности, прошедшем в Киеве. Кроме того, на форуме обсуждали и другие проекты для сотрудничества, например, производство боеприпасов к стрелковому оружию.

Причем бойцы Сил специальных операций ГУР уже используют CZ-806 BREN 2.

Бойцы ССО с CZ-806 BREN 2

CZ-806 BREN 2 — это это новая (принята на вооружение чешской армии в 2017 году) улучшенная версия винтовки CZ-805 BREN. В сравнении с базовым вариантом, она стала короче, удобнее и легче, так что полюбилась подразделениям специального назначения. Например, уже в 2018-м некоторое количество автоматов CZ BREN 2 под патрон 7,62х39 закупило французское спецподразделение по борьбе с терроризмом GIGN.

Как и прочее стрелковое оружие стандарта НАТО, CZ-806 BREN 2 является модульным, то есть для выполнения любого задания его можно менять, например, сменить ствол калибра 5,56 на более мощные патроны 7,62 мм, если ожидается столкновение с противником в бронежилете. Более тяжелый ствол позволяет сделать CZ-806 BREN 2 ручным пулеметом, а более длинный ствол увеличит дальность полета пули.

Ствольная коробка CZ-806 BREN 2 выполнена из алюминия, что вместе с другими облегченными деталями экономит для бойца 0,5 кг, на которые можно взять с собой больше патронов, еды или того, что боец сочтет наиболее необходимым.

Кроме того, органы управления оружием (предохранитель/переводчик режимов огня, рукоятка затвора, затворная задержка) у CZ-806 BREN 2 — двусторонние, что делает автомат одинаково удобным для левшей и правшей.

Отметим, что в бойцы ВСУ воюют и оружием российского спецназа, все чаще становящимся трофеем украинских воинов.