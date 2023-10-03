Не только "Байрактары": чем новым порадовал турецкий оборонпром (видео)

В Украину оружие поставляют немало частных военных компаний

Украинские военные успешно используют турецкие военные разработки на передовой. Среди них известные беспилотники "Байрактары", ставшие находкой для ВСУ в начале вторжения. Однако это не единственное изделие из Турции, которое помогает военным противостоять оккупантам.

Украина могла получить более 600 единиц тяжелых пулеметов от частного производителя из Турции. Речь идет о пулемете Canik М2. Об этом сообщает издание Middle East Eye. Оружие может использовать украинские военные и подразделения разведки. Поставка может быть не последней.

Характеристики Canik М2

Боеприпас – патрон 12,7х99 мм.

Максимальная эффективная дальность стрельбы – более 1,8 км.

Предварительная оценка стоимости 15 –20 тыс. долларов США.

Серийное производство начато в 2021 году.

Canik М2 успешно прошел испытания на оледенение и загрязнение, отвечает стандартам НАТО.

Следует заметить о передаче Canik М2 сообщалось еще летом. Сайт оборонной аналитики и исследования военных действий Oryx сообщал о передаче такой зенитки. Ее использовали для борьбы с дронами камикадзе.

Крупнокалиберный пулемет Canik М2 можно устанавливать как на бронемашину, так и использовать отдельно. Среди бронемашин на которые он может быть установлен – БТР турецкого производства Kirpi. На поставленных в Украину, правда, уже установлен боевой модуль "Анубис".

Пулемет Canik М2 очень похож по своим характеристикам с пулеметом Browning М2, который также используется в ВСУ. Его также можно устанавливать на разную военную технику, однако модель Browning была сделана 100 лет назад и до сих пор демонстрирует высокую эффективность.