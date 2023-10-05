Держат украинское небо: как работает ЗРК IRIS-T (видео)

Систем ПВО, использующих ракеты IRIS-T, презентовали в 2014 году две — они отличаются дальностью и высотой действия.

Украина до конца года получит еще одну систему противовоздушной обороны IRIS от Германии. У нас уже есть такие системы. Они удачно работают и показывают практически 100% эффективность.

Данные на начало сентября свидетельствовали, что были сбиты более 110 воздушных целей, в основном — крылатые ракеты по типу "Калибров". Однако с тех пор ЗРК IRIS-T только наращивал количество сбитых произведений оккупантов. Такие результаты показала ЗРК IRIS-T SLM.

Характеристики ЗРК IRIS-T SLM:

Назначение — сбивать самолеты, вертолеты, БпЛА, крылатые ракеты,

Дальность — 40 км,

Высота работы — 20 км,

Количество ракет — 8 шт,

Запуск ракет – вертикальный,

Система наведения — инфракрасная головка ракеты, которая различает тепловые "ловушки" и несется исключительно к цели.

В составе батареи три пусковые установки, которые можно перевозить на разных грузовиках.

В Украине среди прочих для ЗРК IRIS-T SLM используется радар TRML-4D. Он может отслеживать 1500 целей сразу. Также эта система ПВО может сотрудничать с другими системами и моделями радаров.

Характеристики ЗРК IRIS-T SLM

Отметим, что существует два вида ЗРК IRIS-T SLM и IRIS-T SLS. Их основа – ракета с инфракрасной головкой самонаведения, сведение этих слов в аббревиатуру и есть – IRIS-T. IRIS-T SLM – противовоздушная оборона средней дальности, имеет дальность работы в 40 км и высоту в 20 км. IRIS-T SLS – противовоздушная оборона ближнего действия. Дальность работы – 12 км, высота – до 8 км.

Ранее "Телеграф" рассказывал о работе системы HIMARS. Именно на их базе Украина сможет использовать ракеты дальнего действия ATACMS, которые может предоставить США.