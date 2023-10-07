Бельгийская БМП в ВСУ: что может YPR-765 PRI (видео)

В десантном отделении позади БМП помещается семь экипированных десантников

БМП YPR-765 PRI достаточно редка в украинской армии. В бельгийской армии она обозначалась AIFV-B-C25. Это боевая машина пехоты, сделанная на базе американского БТР М113А1, уже известного в ВСУ.

Видео с такой машиной разместил "Военный курьер". Отмечается, что у БМП 25-мм пушка Oerlikon. Добавим, что эта пушка может поражать легобронированные цели и успешно бороться с пехотой врага.

Характеристики БМП YPR-765 PRI

Скорость — 61 км/ч,

Запас хода – 490 км,

Основное вооружение – 25-мм пушкой Oerlikon KBA B02 (Швейцария) на 180 снарядов (дополнительный боекомплект 140 снарядов),

Пушка имеет дневные и ночные прицелы,

Дополнительное вооружение – спаренный пулемет FN MAG калибра 7.62 мм,

Экипаж — три человека,

Десантное отделение рассчитано на семь человек.

Характеристики БМП YPR-765 PRI

На апрель 2023 было известно о 196 предоставленных БМП YPR-765 PRI. Отметим, что большинство таких машин производилось компанией DAF в Нидерландах. Они имеют алюминиевый корпус, покрытый стальной броней, а пенополиуретан между листами делает машину более плавучей. От своего предка M113A1 голландская версия отличается наличием радиатора большей емкости и турбокомпрессора. Бельгийская и нидерландская версия отличаются размещением дымовых гранатометов, у бельгийских БМП они находятся на башне.

Ранее "Телеграф" рассказывал об особой машине разминирования, которая помогала ВСУ прорывать линии обороны россиян на юге. Она имеет голландское название, переводимое как "Зубр", однако производится в Германии.