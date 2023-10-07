"Железный купол" Израиля не сработал – а могло ли быть иначе?

Технологии не смогли преодолеть простое количество

Масштабный ракетный удар и вторжение террористов ХАМАСа на территорию Израиля заставили задуматься об эффективности системы израильской ПВО "Железный купол", которую ранее не раз призывали предоставить Украине.

Надо сказать, успешный перехват любой ракеты зависит от нескольких факторов:

- количества запущенных ракет;

- скорости ракет, от чего зависит время на их обнаружение и уничтожение, а также сам перехват;

- габариты ракет, облегчающих или усложняющих их перехват;

- совершенства оборудования, осуществляющего засечку пуска и дальнейший перехват.

Использованы тысячи ракет

И уже с первым пунктом все обстоит не лучшим образом, так, по официальным данным, озвученным спикером Сил обороны Израиля Даниэлем Харагри, террористы выпустили по Израилю более 2 тысяч ракет. По данным, которые приводили местные СМИ, речь может идти даже о 5 тысячах. Так или иначе речь идет о тысячах единиц.

В свою очередь это означает, что на направлениях пусках ракет должны были быть сосредоточены если не 2000, то хотя бы несколько сотен израильских ракет, чтобы обеспечить их успешный перехват.

Такое же мнение "Телеграфу" высказал и военный эксперт Андрей Харук.

"На мой взгляд, палестинцы сумели добиться того, что все время пытаются достичь российские оккупанты: перенасытить систему управления ПВО целями. Они смогли одномоментно выпустить гораздо больше ракет, чем система ПВО Израиля могла сопровождать", — поясняет главную слагаемую успеха удара ХАМАСа по Израилю эксперт.

На всё про всё 2-3 минуты

Но все-таки осуществить перехват выпущенной ракеты собственным боеприпасом — это только заключительный этап работы ПВО, куда важнее засечь ее пуск, просчитать траекторию и уже затем осуществить перехват. И основным моментом в этом процессе остается вопрос времени, который зависит от скорости выпущенной врагом ракеты и габаритов, необходимых для успешного обнаружения боеприпаса в небе.

Тактико-технические характеристики ракет, используемых ХАМАСом, найти крайне сложно, так как почти все они являются самодельными, что делает их дешевыми и многочисленными. Базируются же эти "самоделки" в основном на переделанных реактивных снарядах систем залпового огня вроде "Града".

Так, по данным BBC,большая часть арсенала ХАМАС — ракеты "Кассам" дальностью до 10 км, "Кудс" дальностью до 16 км, ракетные системы залпового огня типа "Града" дальностью до 55 км, а также "Седжил-55" дальностью тоже до 55 км.

Есть также и более дальнобойные ракеты: М-75 — до 75 км, "Фаджр" — до 100 км, R-160 — до 120 км и несколько штук M-302 радиусом до 200 км, но их явно немного.

Предположим, что созданные на базе снарядов "Града" самодельные ракеты имеют такую же скорость, что их собственно снаряды "Града" – порядка 700 м/с, таким образом полет на дальность в 55 км займет примерно 80 секунд. Впрочем, возможно, что из-за самодельного качества ракет их скорость может быть ниже и тогда времени нужно чуть больше – до 2-3 минут.

Именно за эти 120-180 секунд радар должен засечь пуск ракеты, просчитать ее траекторию и подать данные на командный пункт, где просчитывается траектория для пуска зенитной ракеты и идет ее запуск.

Если же пуск ракеты идет на расстояние до 10 км, то, во-первых, нужно чтобы в этом радиусе стоял "Железный купол", и во-вторых, на перехват остается 15-30 секунд, что фактически невозможно осуществить.

Как писал ранее "Телеграф", ракеты РСЗО в принципе считаются недоступными для перехвата именно из-за малого времени подлета.

Кроме того, малые размеры снаряда "Града" делают даже засечку его пуска и полета проблематичными, поскольку весят до 70 кг. Для сравнения, запускаемые рф по Украине ракеты весят не менее 1 тонны.

Технологичность поможет? Не всегда

Впрочем, создавая "Железный купол", Израиль, разумеется, знал обо всех этих особенностях ракетного вооружения ХАМАСа и создавал систему именно под эти особенности, будучи уверенным, что оборонные технологии позволят решить все эти задачи.

Но, очевидно, что технологии не смогли заменить простое количество, которое было бы адекватным запускаемым противником ракетам. Так, в апреле с территории Ливана по Израилю был нанесен ракетный удар более чем 100 ракетами и уже тогда в "Железном куполе" образовались бреши, позволившие некоторым из них попасть по объектам на территории Израиля.

Отметим, что во время обстрелов Израиля на его территории пребывают украинцы, которым посольство выдало рекомендации как себя вести. В самой же Украине случившееся в Израиле считают самым большим провалом служб безопасности страны.