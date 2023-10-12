"Зерг раш" под Авдеевкой: чем российские оккупанты атаковали ВСУ

Внешний вид техники шокирует, напоминая творения Безумного Макса

В ходе своего наступления на Авдеевку Донецкой области 11 октября, закончившегося неудачей, оккупанты на одном из направлений применили новую самодельную технику. Однако ее явная несуразность поставила в тупик даже военных экспертов.

Так, военный историк и эксперт Андрей Харук выложил в сеть фото двух единиц техники, уничтоженных в бою с оккупантами. Это были два легкобронированных тягача МТ-ЛБ, переделанных то ли в БТР, то ли в БМП, так что сам обозреватель не смог точно назвать тип данной техники.

Так, на обеих уничтоженных машинах над десантным отделением наварена надстройка довольно простой конструкции. Причем разная, очевидно, ее просто "слепили из того что было" под рукой. Сзади сделана большая двустворчатая дверь.

Десантный МТЛБ

Штатные башенки ТКБ-01-1, которыми оборудуется МТ-ЛБ — отсутствуют, и даже нет какого-либо накрытия отверстия в корпусе, образовавшегося после их снятия. Эксперт пытался разобраться, как вооружены оба "шушпанцера". Судя по фото, на бронемашины установили скорострельное оружие, вероятнее всего 23 мм автоматическую пушку 2А14, "половинку" от спаренной зенитной установки ЗУ-23-2.

"Учитывая низкое качество, можно предположить, что это машины-камикадзе, одноразового использования, для подрыва на украинских позициях. В пользу этого может свидетельствовать, что, по крайней мере, одна из них уничтожена внутренним взрывом. Но в таком случае непонятно, зачем было заморачиваться с надстройками?", — рассуждает Андрей Харук.

Не то БТР, не то БМП

Другой версией появления столь странного оружия он называет использование тактики "зерг раша" (Zerg Rush — атаки большой массой пехоты и легкой, дешевой техники). Возможно, его создали "чмобики" из "мотострелковых полков территориальных войск", которые нормальную армейскую технику не получают.

"Раздобыли парочку мотолыг, вполне возможно, что некомплектных (без тех же ТКБ-01), и решили творчески усовершенствовать", — заключает Андрей Харук.

Ранее ВСУ успешно уничтожили самоделку оккупантов, созданную на базе МТ-ЛБ и вооруженную корабельной 140 мм ракетной установкой А-22.