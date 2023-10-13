Украина получит новую систему ПВО? После "Рамштайна" в сети обратили внимание на важную деталь

Накануне грядущего усиления ракетного террора Украина может получить еще одну систему ПВО

В объявленном по итогам очередного заседания контактной группы в формате "Рамштайн" пакете военной помощи Украины эксперт заметил признак усиления Украины новой системой ПВО. Ею может оказаться не самый свежий, но еще вполне годный ЗРК MIM-72A/M48 Chaparral ближнего действия.

Об этом в своем Telegram-канале пишет военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Подсказала ему это поставка ВСУ ракет AIM-9 класса "воздух-воздух".

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По его словам, ракеты AIM-9 предназначены для использования с истребителей F-16 либо (в случае интеграции) МиГ-29. Правда, в условиях Украины эти ракеты являются не столько средством воздушной борьбы с вражеской авиацией, сколько средством перехвата дронов-камикадзе Shahed-131/136 и крылатых ракет дозвукового типа Х-101/555 и КРМБ "Калибр".

"Но Ллойд Остин (министр обороны США) сделал заявление, которое многих поставило в тупик. AIM-9 передаются для ПВО. Для ПВО? Авиационная ракета? На самом деле ничего удивительного и это обычная практика, когда авиационные ракеты применяются в средствах ПВО. А в случае с AIM-9 речь идёт конкретно о MIM-72A/M48 Chaparral", — обращает внимание эксперт.

Речь идет о ЗРК, который был принят на вооружение армии США в 1969 году, а с 1998-го полностью снят. Всего было создано 600 пусковых установок с боекомплектом более 5 300 ракет.

"Не удивлюсь, если эти системы тоже в скором времени окажутся в Украине. И даже не смотря на свою архаичность, как средство перехвата вышеупомянутых целей на расстояниях до 5 км, они вполне эффективны", — заключает Александр Коваленко.

MIM-72A/M48 Chaparral на стационарной позиции

Действительно, согласно открытым данным, MIM-72A/M48 Chaparral создан под немного измененную ракету AIM-9 и способен работать по целям на высотах 15-3000 метров и дальностях от 500 до 8000 (вертолеты) и 9000 (самолеты) метров.

О том, что еще получит Украина от очередного "Рамштайна" и как это поможет, "Телеграф" подробно писал ранее.