Эффективен при близком контакте с врагом: может гранатомет "Форт-600" (видео)
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В гранатомете можно зарядить и нелетальную гранату, если это необходимо
У Украины есть мощности для выпуска разнообразного оружия — от снарядов для артиллерии до дальнобойных ракет. Среди разнообразия выделяется гранатомет "Форт-600". Его производят с 2010 года по лицензии от швейцарского разработчика Brügger & Thomet.
Существует три основных модификации гранатомета. Два отличаются примером, а третий – подствольный гранатомет. В Нацгвардии продемонстрировали, как бойцы батальоны спецназначения "Донбасс" тренируются с новым оружием. Отмечается, что гранатомет легок и прост в использовании, при этом точен и быстро перезаряжается. Он высокоэффективен при близком огневом контакте с оккупантами.
Характеристики гранатомета "Форт-600"
- Расстояние попадания 50 – 400 метров.
- Снаряд – граната калибра 40х46 мм.
- Вес без боеприпаса – 2,2 кг (2,8 кг в модификации 600А).
У этого гранатомета встроенный в пример демпфер, позволяющий снизить отдачу. Стрельба может вестись разными типами гранат, в частности кумулятивными, осколочно-фугасными или нелетальными типами, например светошумовыми.
Ранее "Телеграф" рассказывал о поставках в Украину снарядов, которые могут разворачиваться в воздухе и облетать препятствия. Их производили специально для Украины.