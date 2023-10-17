Эффективен при близком контакте с врагом: может гранатомет "Форт-600" (видео)

В гранатомете можно зарядить и нелетальную гранату, если это необходимо

У Украины есть мощности для выпуска разнообразного оружия — от снарядов для артиллерии до дальнобойных ракет. Среди разнообразия выделяется гранатомет "Форт-600". Его производят с 2010 года по лицензии от швейцарского разработчика Brügger & Thomet.

Существует три основных модификации гранатомета. Два отличаются примером, а третий – подствольный гранатомет. В Нацгвардии продемонстрировали, как бойцы батальоны спецназначения "Донбасс" тренируются с новым оружием. Отмечается, что гранатомет легок и прост в использовании, при этом точен и быстро перезаряжается. Он высокоэффективен при близком огневом контакте с оккупантами.

Выстрел из гранатомета "Форт-600"

Характеристики гранатомета "Форт-600"

Расстояние попадания 50 – 400 метров.

Снаряд – граната калибра 40х46 мм.

Вес без боеприпаса – 2,2 кг (2,8 кг в модификации 600А).

У этого гранатомета встроенный в пример демпфер, позволяющий снизить отдачу. Стрельба может вестись разными типами гранат, в частности кумулятивными, осколочно-фугасными или нелетальными типами, например светошумовыми.

Ранее "Телеграф" рассказывал о поставках в Украину снарядов, которые могут разворачиваться в воздухе и облетать препятствия. Их производили специально для Украины.