Похож на единорога: на фронте заметили БТР оккупантов, опасный для ВСУ

Оккупанты могли создать свой AMX-10 но не хватило денег

Бойцы ВСУ замечают на фронте все более экзотическую технику российских оккупантов, имеющую многочисленные недостатки. Но иногда на передовой "светится" и новая, но крайне редкая техника, способная доставить украинским военным немало хлопот, будь ее много. Как, например, БТР-90, число которых в армии оккупантов составляет буквально единицы.

Об этом в своем Telegram-канале пишет военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, БТР-90 настолько редкий экземпляр, что его смело можно сравнивать с мифическим единорогом.

"Почему редчайший? Да потому, что в своё время именно им должны были заменить БТР-80, но несмотря на ряд весьма любопытных и дельных решений, дорогостоящий проект был заблокирован", — отмечает эксперт.

БТР-90 в Украине

Действительно, согласно открытым данным, БТР-90 было создано всего несколько единиц, и причина тому банальна – нехватка денег.

Бронетранспортер "девяностой модели" должен был заменить БТР-80, созданный в 1985-м году и быстро показавший свои слабые места: слабую броню, державшую максимум стрелковое оружие калибра 7,62 мм и мелкие осколки, а также вооружение – пулеметы 7,62 и 12,7 мм.

По мысли создателей, БТР-90 должен был получить более мощное оружие и защиту. Так, броня была усилена с расчетом уже на более крупный калибр ружия врага, бронетранспортер получил также противоминную защиту, столь актуальную сейчас.

Но главное – гораздо более мощное оружие – пушку калибра 30 мм, гранатомет 40 мм, обычный пулемет в 7,62 мм и противотанковые ракеты, сделав его опасным даже для танков. Также на БТР можно было установить пушку калибра 100 мм и крупнее, оборудовав технику довольно совершенной для 1990-х годов системой управления огнем. В целом, БТР-90 очень походил бы на французские машины поддержки танков AMX-10, с февраля воюющие в рядах ВСУ.

Но созданный в 1994 году БТР-90 пришелся не ко двору — денег на развертывание его серийного производства не было. Когда же деньги нашлись, в 2009-2010 годах велась разработка улучшенной модификации "восьмидесятки" — БТР-82, его же и приняли на вооружение в 2011 году, поскольку он оказался дешевле БТР-90. Однако, как доказали ВСУ, БТР-82 оказался очень уязвимым.

В то же время БТР-90 с усиленной броней, да еще и более мощной 100 мм пушкой мог бы принести ВСУ немало неприятностей на фронте, выступая в роли самоходной артиллерии, которой оккупантам крайне не хватает.

"И вот, по какой-то причине, в полном смысле слова уникальный БТР-90 в самой гуще событий. Причина весьма прозаична — российский ВПК не справляется с компенсацией потерь ББМ и на фронт отправляется всё. Абсолютно всё. Даже такие единороги", — резюмирует Александр Коваленко.

Тем временем, потери артиллерии оккупантов настолько велики, что они бросают на передовую редкие (несколько десятков единиц) самоходные минометы "Вена" и "Нона-СВК".