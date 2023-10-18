Укр

Viktor на службе в ВСУ: на что способна чешская самоходная зенитка (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Пулеметную зенитку устанавливают на Toyota Land Cruiser 70 Новость обновлена 18 октября 2023, 08:52
Пулеметную зенитку устанавливают на Toyota Land Cruiser 70. Фото armyinform.com.ua

Зенитка представляет собой спаренный пулемет, установленный на полноприводном шасси. Она показала эффективность в защите неба

В Украине на фронте используются разные виды самоходных зенитных установок иностранного происхождения. Они бывают разного калибра. Среди них отличается зенитная пулеметная установка Viktor.

Такие зенитки передавала украинской армии, в том числе и в рамках сбора по закрытию украинского неба. Чешский бизнесмен собрал средства на 15 установок. Отметим, что принятые не вооружения они были летом 2023 года. Основная задача Viktor’а — бороться с беспилотниками Shahed 136 и 131. Также он может сбивать самолеты и вертолеты на низких высотах.

Характеристики зенитной пулеметной установки Viktor:

  • Боеприпасы калибра 14,5х114 мм,
  • Впечатляет воздушные и наземные цели,
  • Эффективная дальность стрельбы – более 2 километров,
  • Имеет дневной и ночной зенитный прицел, прицел для стрельбы прямой наводкой,
  • К стрельбе готовы 300 выстрелов, еще 300 – в запасных магазинах рядом.
  • Имеет запасные стволы с возможностью быстрой замены при перегреве.

Viktor уже показал эффективность в боях против "Шахедов". Благодаря установке на полноприводное шасси Toyota пулеметная установка очень маневренна.

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#Оружие #Пулемет #ВСУ