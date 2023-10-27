100 лет на двоих: российские десантники создали очередной "франкенштейн" из старого оружия

Соединив два оружия из 1970-х годов десант оккупантов получил непонятно что

Из-за потерь в бронемашинах и нехватки огневой мощи российские оккупанты продолжают создавать новые гибриды. В этот раз отличились бойцы 76-й десантно-штурмовой дивизии вс рф из Пскова. Проявив смекалку, они использовали для "шушпанцера" (самодельной техники) не многострадальный тягач МТ-ЛБ, а гусеничный броневой транспортер десанта БТР-Д.

Фото "супероружия" выложили в Telegram-канале 76-й дивизии. Получившийся "франкенштейн" там назвали 82-мм межвидовой артиллерийский комплекс повышенной огневой мощности на базе БТР-Д 2С58 "Сура-С".

БТР-Д с двумя Васильками

Свое название "новое" оружие получило от основного вооружения – 82-мм автоматического миномета "Василек", которых на БТР-Д разместили целых два. Любопытно, что обе составляющих данного комплекса – БТР-Д и "Василек" были приняты на вооружение еще в 1974-м и 1970-м годах соответственно, то есть общий возраст "нового" оружия – более 100 лет на двоих.

БТР-Д был создан специально для Воздушно-десантных войск СССР и в него можно поместить сразу 10 десантников. Его алюминиевая броня (в 15 мм в самом толстом месте) максимум защитит от стрелкового оружия и очень мелких осколков. Вооружение, представленное двумя пулеметами калибра 7,62 мм, также явно недостаточное.

БТР-Д улучшенный, как думают россияне

Миномет "Василек", хотя и обладает преимуществом в виде автоматического огня (120 выстрелов в минуту минами по 3 кг), имеет дальность стрельбы всего в 4 км. То есть, если у пехоты противника окажется на вооружении оружие с большей дальностью, например, украинский ПТРК "Стугна" с его 5 км дальности пуска, она легко уничтожит "Василек" на базе БТР-Д. И это не говоря уж о обнаружении дроном с воздуха и наведении артиллерии на дальностях свыше 30 км.

Заметим, что в последнее время на передовой появляется все больше специальной техники оккупантов, созданной для ВДВ, но ее ценность из-за слабой брони и вооружения весьма сомнительна.