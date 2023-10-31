Польский вариант украинского "Дозора-Б" Oncilla: как колесная бронетехника спасает жизнь на фронте (видео)

Разработка вызвала интерес поляков 10 лет тому назад. Она возвращается в Украину, чтобы защищать военных от мин, обломков и успешно довозить десант

Украина имеет на вооружении немало интересных образцов колесной бронетехники. Среди них и украинская разработка "Дозор-Б". Ее начали создавать еще в 2004 году. Однако большую известность получила польская интерпретация — бронемашина Oncilla. Она используется украинскими защитниками для отражения российского вторжения.

Как сообщает "Милитарный", интерес польской фирмы Mista модернизированный вариант "Дозора", сделанный в Харькове, вызвал еще в 2013 году. Поляки заменили двигатель с низкооборотного на высокооборотный, переделали трансмиссию, установили баллистическую защиту – круговую от бронебойных шаров 7,62 мм и при подрыве в 60 м – от осколков снарядов 152-155 мм. Уровень противоминной защиты – 2. Недавно в сети появилось видео, демонстрирующее эффективность такой защиты – машина уничтожена, но экипаж уцелел.

Кроме Польши собираются полноприводные боевые машины и на базе украинского КБ "Берил". Выездные бригады предприятия организуют ремонт бронемашин при необходимости даже на линии фронта, сильно повреждены отправляют в Польшу.

Характеристики бронемашины Oncilla

Полный вес, кг — 10 тонн Боевой расчет — 3 человека экипажа и 6 десанта Двигатель DEUTZ BF 4M 1013FC (190,5 л.с.) или IVECO NEF 4 ENTC (209,5 л.с.) Максимальная скорость движения по шоссе – 110 км/ч Запас хода — 750 км Тип вооружения – модуль или башенная пулеметная установка с пулеметом НСВТ 12,7 мм Преодоление препятствий:

максимальный угол подъема — 31 градус

максимальный угол крена — 25 градусов

преодолевает траншеи не шире — 0,7 м

преодолевает брод не глубже 1 м.

Oncilla имеет автоматическую систему подкачки шин, гидравлический усилитель руля, систему связи и спутниковую навигационную систему, систему кондиционирования воздуха с дополнительной функцией обогрева, автоматическую систему пожаротушения, фильтровентиляционную систему, лебедку. Кроме того, прочность от взрывов мин и обломков обеспечивается копрусом-монококком (особая конструкция корпуса, как в некоторых гоночных машинах), а машина малозаметна для тепловизионных устройств.

Ранее "Телеграф" рассказывал о канадской бронемашине Senator в варианте MRAP. Она была создана уже во время войны с россией, и получала обновления по рекомендациям военных на реальном боевом опыте.