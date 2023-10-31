Самолет без будущего: почему ВСУ так легко сбивают вражеские штурмовики

Самолет оказался мертворожденным из-за одного недостатка, даже не связанного с ним самим

В ходе боев за Авдеевку ВСУ сбили очередной российский штурмовик Су-25. Этот боевой самолет стал одним из основных, которые используют оккупанты для поддержки своих сухопутных частей, и наиболее часто сбиваемых украинскими воинами.

Так, как пишет военный историк и эксперт Андрей Харук, до вторжения в Украину на вооружении вс рф было около 130 одноместных штурмовиков, боеготовыми из которых являлись около 80. Это неудивительно, если учесть, что их производство началось в 1978 году.

Из этого числа имеются фото и видео подтверждения уничтожения примерно 30 Су-25, но на деле их еще больше, а с учетом поврежденных – минимум вдвое больше. Такие потери, как утверждает Андрей Харук, говорят о том, что Су-25 устарел и не имеет будущего. Причиной тому – его вооружение.

Поскольку основное вооружение Су-25 состоит из неуправляемых бомб и 80-мм ракет, для нанесения удара они спускались на малые высоты и атаковали поодиночке или парами. С учетом насыщенности ВСУ переносными зенитными ракетными комплексами и ЗРК ближнего действия Су-25 часто сбивался.

Ответом на это стало изменение тактики использования штурмовиков – теперь они стали летать на самых малых высотах, а пускать ракеты с так называемого кабрирования, то есть задирать нос и пускать ракеты "навесом". Это позволяло увеличить дальность пуска ракеты, чтобы не подлетать в зону, прикрываемую ЗРК, но делало стрельбу крайне неточной. Попытка же подлететь поближе, чтобы ударить точнее, повышала риск быть сбитым.

"Есть нюанс – у них (Су-25) ограниченная дальность поражения. Набираешь высоту – повышаешь дальность поражения, но становишься более заметным для средств ПВО. Идёшь на сверхнизкой – понижаешь эффективную дальность поражения и заходишь ближе к ЛБС, увеличивая тем самым расстояние для отхода. Аналогично и с КАБ (корректируемые авиабомбы). В общем, дилемма", – пишет военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Чтобы сделать нанесение удара более безопасным, по словам Андрея Харука, оккупанты начали устанавливать ракеты более крупного калибра в 122 и даже 240 мм, имеющие бо́льшую дальность пуска. Но будучи неуправляемыми, да еще и более тяжелыми (вместо 40 ракет С-8 один Су-25 может взять 10 ракет калибра 122 мм или две калибра 240 мм), эти боеприпасы ничуть не усилили штурмовик.

"Концепция Су-25 как самолета поля боя в его нынешнем виде не имеет будущего. Для эффективного применения нужно высокоточное оружие – а его у россиян для Су-25 нет", — резюмирует эксперт.

Тем временем в россии заявили о создании новой крылатой ракеты, которой планируют вооружать современные самолеты.