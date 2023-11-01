Польский Twardy в ВСУ: чем лучше танк от своего прототипа Т-72М1 (видео)

На вооружении Украины могут быть десятки таких танков

Не только британские Challenger 2 и американские танки Abrams сражаются на полях Украины против российских захватчиков. Украинские военнослужащие используют польский танк PT-91 Twardy. Эта боевая "лошадка" — основной польский танк третьего поколения, основанный на версии советского Т-72М1.

Изготовляли его в Польше с 1993 по 2002 год. Летом 2022 года Минобороны Польши сообщало о передаче PT-91 Twardy ВСУ, точное количество не называлось. Уже в январе текущего года сообщили о планах передать еще 30 таких танков. Отметим, что польское войско планировало эксплуатировать PT-91 Twardy до 2030 года.

По сравнению с его предшественником защита PT-91 Twardy усилена польской разработкой — механизмом ERAWA. Его блоки укладываются практически без промежутков, друг к другу, что усиливает всеобщую защиту. В общем, испытания показывали повышение защиты танка на 30-70% в зависимости от типа снаряда по сравнению с Т-72М1.

Также в "Твердом", а именно так переводится название, дополнительное бронирование под сиденьем водителя. А для маскировки и самозащиты установлен дымовой гранатомет и лазерный противогранатомет. PT-91 Twardy имеет новую систему стабилизации пушки и новую систему управления огнем DRAWA, которая имеет прибор ночного видения/тепловизор в наводчике и лазерный дальномер с баллистическим вычислителем. Также были усовершенствованы другие системы и прицелы.

PT-91 Twardy имеет более мощный двигатель по сравнению с Т-72. Он оснащен дизельным двигателем С-12У мощностью 850 лошадиных сил. Также был разработан дизельный двигатель С-1000 с турбонаддувом, развивающий 1000 лошадиных сил.

Характеристики танка PT-91 Twardy

Вооружение — 125-мм основная пушка,

Вспомогательное вооружение — два пулемета (спаренный 7,62 мм и на крыше пулемет калибра 12,7 мм),

Экипаж — 3 человека (командир, наводчик и водитель),

Максимальная скорость – 60 км/ч.

Ранее "Телеграф" рассказывал об украинском танке "Оплот". Несмотря на хорошие характеристики, эксперты сомневаются, что он станет основой бронированного кулака Украины.