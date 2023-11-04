ОТРК "Гром-2": в Генштабе ВСУ рассказали о разработке самого дальнобойного оружия Украины (видео)

Такое мощное оружие, по качествам лучше российских Искандеров, могло бы повлиять на ситуацию на поле боя

Впервые с начала полномасштабного вторжения России в ВСУ заговорили о разработке ОТРК "Гром-2" или "Сапсан". Еще летом 2023 года речь шла о готовности не более чем на 2/3, однако последние комментарии позволяют предположить, что прогресс больше.

Начальник главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генштаба ВСУ бригадный генерал Сергей Баранов в интервью на вопрос журналиста Армия FM "на самом деле происходит с "Гром-2" отметил, что хотел бы сохранить таинственность. Однако сообщил, что комплекс совершенствуется, а россияне, постоянно заявляющие о сбитии ракет с него "пусть испытывают его действие на себе".

Оперативно тактический ракетный комплекс "Сапсан" начали разрабатывать еще в начале 2010-х. Впоследствии государственное финансирование было прекращено, однако проектом заинтересовался иностранный заказчик и с 2016 года продолжились под названием "Гром-2". Опытный образец был испытан в 2019 году. Этот ОТРК должен быть самым мощным оружием Украины.

Характеристики ОТРК "Гром-2"/"Сапсан"

*информация озвучена до начала разработки

Дальность стрельбы баллистическими ракетами – от 50 км до 280 – 480 (низшая дальность для экспортной версии),

Точность стрельбы баллистическими ракетами – от 2 до 200 метров,

Температура эксплуатации – от -40 до +50 градусов,

Система управления – инерционная с системами навигации и прицела разного типа,

Время осуществления самоходной пусковой установкой старта ракеты – 2-20 мин.

Ракеты могли быть баллистические и крылатые и иметь осколочно-фугасное, кассетное, моноблочное наполнение. Начало поставок для ВСУ могло быть в 2015 году, однако пока неизвестно на каком этапе находится прототип. Считалось, что ракеты этого ОТРК будут летать по баллистической и аэробалистической траектории, что будет затруднять убытки.

Ранее "Телеграф" рассказывал об украинском мощном оружии. САУ "Богдана" и РСЗО "Ольха" уже успешно выполняют боевые задания против оккупантов.