Куры бы одобрили: оккупанты модернизировали технику, выпущенную две недели назад

Оккупанты сразу же оснастили технику экраном от дронов, но это малоэффективно

Новая тяжелая огнеметная система российских оккупантов "Тосочка", появившаяся на передовой 18 октября, уже была ими улучшена. На пусковом контейнере смонтировали решетку, которая должна защищать вражескую технику от ударов украинских дронов-камикадзе.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Эксперт иронизирует, что "не прошло и полгода, а тяжёлая огнемётная система ТОС-2 "Тосочка" получила свой "курятник" (т.е. решетчатый экран, похожий на куриный насест. — Ред.).

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"Кажется логичным, но с учётом тенденций — нет. "Курятники" не поспевают за развитием средств поражений, которые все больше ориентируются на атакующие, манёвренные камикадзе, с предпочтением кумулятивного средства поражения в качестве БЧ", — поясняет эксперт.

Впрочем, логика в подобном решении все же есть, подчеркивает военный обозреватель, так как ими пытаются спешно заменить систему ТОС-1А, более сложную технологически в производстве, а нужно быстро и много. Поэтому и отдано предпочтение более мобильному, колёсному шасси. Так же пересмотрена концепция термобарического боеприпаса и применяется ТБС-М3 меньшей мощности, но большей дальности — до 15 км.

"Думаю, скоро счёт отстрелянных ТОС-2 начнёт расти, ведь выживаемость и проходимость ниже у ТОС-2 (имеется ввиду, что у "Тосочки" более слабая броня и проходимость. — Ред.)", — прогнозирует Александр Коваленко.

Действительно, за октябрь ВСУ уничтожили шесть ТОС-1 и еще одну уже в ноябре, тем самым нанеся ущерб врагу на 105 млн долларов. Всего же подобной техники было уничтожено более 20 единиц, из которых 17 подтверждены фото и видеоматериалами.