Украинская "Пиранья" против российских дронов: отечественный комплекс РЭБ прошел испытание (видео)

Дроноглушилка эффективна и против FPV-дронов и против военных беспилотников России "Ланцет"

"Ключем к победе" называет средства РЭБ главком ВСУ Валерий Залужный. И не зря – от современных разработок зависит жизнь украинских воинов и эффективность противостояния россиянам. Украина имеет, кроме западной техники, и свои инновации. Уникальный комплекс радиоэлектронной борьбы Piranha — Armored Vehicles Dome 360 был создан в Украине. Он предназначен для защиты бронетехники. Его основной механизм действия похож на защитный купол. Система успешно завершила полевые испытания.

Об этом рассказали в Силах обороны юга. Отмечается, что вокруг себя переносной РЭБ создает купол до 600 метров и ингибирует навигационные системы, среди которых и российская ГЛОНАСС. На опубликованном видео видно, что дрон теряет сигнал навигации GPS при подлете к машине с комплексом, а с приближением исчезает сигнал самого БПЛА. Дрон зависает, падает или аварийно садится.

Характеристики системы Piranha AVD 360

Действует против спутниковой навигации (GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo) и частоты управления дронов, включающих кроме гражданских, например "Ланцет",

Мощность комплекса — 150-250 Вт,

Эффективная дальность работы комплекса, проверенная исследованиями — 600 метров на 360 градусов,

Дополнительные настройки и отдельный человек для этого не нужен,

Просто устанавливается на машину благодаря небольшим размерам, транспортируется и может использоваться мобильно.

Ранее "Телеграф" рассказывал о важности средств РЭБ и дронов на фронте. Враг начал их промышленное производство, как и окопных РЭБов, а украинским военным до сих пор не хватает техники.