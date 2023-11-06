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Украинская "Пиранья" против российских дронов: отечественный комплекс РЭБ прошел испытание (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Неприметная черная коробочка может спасти много жизней Новость обновлена 06 ноября 2023, 09:02
Неприметная черная коробочка может спасти много жизней

Дроноглушилка эффективна и против FPV-дронов и против военных беспилотников России "Ланцет"

"Ключем к победе" называет средства РЭБ главком ВСУ Валерий Залужный. И не зря – от современных разработок зависит жизнь украинских воинов и эффективность противостояния россиянам. Украина имеет, кроме западной техники, и свои инновации. Уникальный комплекс радиоэлектронной борьбы Piranha — Armored Vehicles Dome 360 был создан в Украине. Он предназначен для защиты бронетехники. Его основной механизм действия похож на защитный купол. Система успешно завершила полевые испытания.

Об этом рассказали в Силах обороны юга. Отмечается, что вокруг себя переносной РЭБ создает купол до 600 метров и ингибирует навигационные системы, среди которых и российская ГЛОНАСС. На опубликованном видео видно, что дрон теряет сигнал навигации GPS при подлете к машине с комплексом, а с приближением исчезает сигнал самого БПЛА. Дрон зависает, падает или аварийно садится.

Характеристики системы Piranha AVD 360

  • Действует против спутниковой навигации (GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo) и частоты управления дронов, включающих кроме гражданских, например "Ланцет",
  • Мощность комплекса — 150-250 Вт,
  • Эффективная дальность работы комплекса, проверенная исследованиями — 600 метров на 360 градусов,
  • Дополнительные настройки и отдельный человек для этого не нужен,
  • Просто устанавливается на машину благодаря небольшим размерам, транспортируется и может использоваться мобильно.

Ранее "Телеграф" рассказывал о важности средств РЭБ и дронов на фронте. Враг начал их промышленное производство, как и окопных РЭБов, а украинским военным до сих пор не хватает техники.

Теги:
#Оружие #РЭБ #Дроны #ВСУ