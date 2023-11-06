Импортный только ствол: какая украинская снайперская винтовка бьет врага и в чем ее преимущество

Отечественная винтовка успешно дополняет в войсках современнейшие западные образцы

Хотя на вооружении бойцов ВСУ можно встретить импортное оружие и периодически ходят разговоры о возможности развертывания его производства в Украине, есть у украинских воинов и отечественное оружие. В том числе и снайперское, которое в умелых руках способно уничтожать врага, как например, винтовка UAR-10.

Как сообщает Telegram-канал "Оперативный ВСУ" эта винтовка почти на 100% является украинской разработкой и используется снайперами группы "Призрак". По словам одного из снайперов с позывным "Француз", импортным в винтовке является только итальянский ствол, остальные комплектующие производят в Украине. Также импортными является прицел и патрон стандарта НАТО 7,62 мм.

История винтовки началась в 2012 году, когда появились первые образцы этого оружия, а в 2014-2015-м компания-производитель перешла на собственное производство комплектующих, так что теперь импортного в UAR-10 только ствол. В 2018 году это оружие было официально принято на вооружение ВСУ и направляется на вооружение ССО, десантно-штурмовых частей и некоторых механизированных бригад.

UAR-10 должна стать достойной заменой еще советской снайперской винтовки СВД, которая почти вытеснена снайперскими комплексами стандарта НАТО, к которым относится и украинская винтовка, благодаря патрону и прицелу. Последние обеспечивают бойцам ВСУ ряд преимуществ перед врагом, использующим "драгуновку".

Основное преимущество — прицельная дальность натовского патрона 7,62 мм составляет 800 метров, хотя можно бить и на 1200, правда, с уже меньшими шансами на точность. А у СВД меткость заметно снижается уже на дальности свыше 600 метров. Огонь на 1200 метров можно вести скорее по групповой цели или для психологического воздействия на противника. Причем это достигается даже с более коротким стволом, что делает UAR-10 удобнее (1140 мм общей длины винтовки против 1225 мм). Также UAR-10 достаточно надежна – выстрелив из винтовки более 400 патронов не было получено ни единой осечки.

Но при этом UAR-10 несколько тяжелее – более 5 кг против максимум 4,7 кг у СВД, при равной емкости магазина в 10 патронов.

А тем временем военный эксперт Александра Коваленко считает, что российский ВПК так отстал в производстве оружия, что террористы ХАМАС могут предоставить оккупантам улучшенные его образцы, которое сама рф выпустить не может.