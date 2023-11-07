Дроны с важным улучшением: российские танкисты признались, чего боятся больше всего

Всего одно улучшение делает дроны особенно опасными для вражеских танков

Из-за активного применения ВСУ дронов-камикадзе, российские танки на передовой используют в "серое" время суток или ночью. Только это позволяет им более-менее безопасно поддерживать свою пехоту.

Видео с таким признанием оккупантов в своем Telegram-канале опубликовал известный украинский журналист Андрей Цаплиенко. Командир танковой роты оккупантов объясняет, как ведет боевые действия на одном из участков фронта.

По его словам, танки используют в основном для обстрела с закрытых позиций хорошо укрепленных опорных пунктов ВСУ, причем делается это в основном ночью или в "серое" время суток, так как днем их атакуют украинские дроны-камикадзе. А вот ночью БПЛА ВСУ из-за нехватки тепловизоров работать не могут.

"Вывод, нам нужно дать фронту как можно больше дронов с тепловизионными камерами", — констатирует Андрей Цаплиенко.

Отметим, что согласно объявлениям на сервисе OLX, наиболее распространенные дроны-квадрокоптеры DJI Mavic 3T, оснащенные тепловизионными камерами, сто́ят около 200 тысяч гривен за единицу.

Тем временем Украина должна будет получить чешский дрон Primoco ONE, способный преодолеть до 2000 км и произвести качественную разведку.