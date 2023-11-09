"Пакостим врагу": военный рассказал, чем важны FVP-дроны на фронте (видео)

FVP-дроны отлично зарекомендовали себя на фронте

На ряду с различными беспилотниками, которые ВСУ используют на фронте, популярностью также пользуются FVP-дроны. С помощью них военные значительно усложняют жизнь российским оккупантам.

Корреспондент "Телеграфа" побывал на фронтовых позициях в Харьковской области и пообщался с украинским военным с позывным "Викинг". Защитник объяснил, что FVP-дроны работают на поражение живой силы, а также работают по технике врага, как по тяжелой, так и по легкой.

Видео: Ян Доброносов

"Пакостим, наносим урон. Максимально пытаемся усложнить жизнь оккупантам", — сказал защитник о применении дронов.

Военный объяснил разницу между популярными БПЛА и FVP. Он отметил, что, к примеру, известные дроны "Мавики" служат для ведения разведки.

"Мы не можем рисковать "Мавиком", цепляя на него гранату. Он стоит 100 тысяч гривен. И он не предназначен для этого. FVP-дрон никогда так не увидит. "Мавик" можно держать за километр и смотреть, как передвигаются люди в посадке. FVP так не увидишь, FVP стоит дешевле и FVP больше несет. Конечно, мы не будем в магазин ехать на фуре. Поэтому мы берем инструмент по потребностям", — сказал он.

Также "Викинг" отметил, что после попадания FVP-дрона по цели, военные не всегда видят, куда точно они попали, потому как камера перестает работать. Однако в этом случае как раз используются "Мавики", которые с большого расстояния наблюдают за результатом работы дрона.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что с начала октября по начало ноября "Армия дронов" успешно поразила почти две сотни танков российских оккупантов, еще 245 пушек и 90 самоходных артустановок.