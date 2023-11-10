Лучше Javelin: что может ПТРК Akeron от Франции (видео)

ПТРК Akeron – современное оружие 5 поколения

Франция передаст Украине ПТРК Akeron — достаточно новейший противотанковый ракетный комплекс вооруженный ракетой Akeron MP. По действию он схож с ПТРК Javelin от США, но более дальнобойный и легкий, со своими "фишками" в наводке.

ПТРК Akeron поступил на вооружение Франции всего пять лет назад. Его могут использовать как пехотинцы, так и устанавливать на боевые машины. Можно атаковать подвижные и неподвижные боевые машины и наземные объекты, а также цели на море и оборонительные позиции в различных сложных условиях. Ракеты можно запускать в режиме "выстрелил и забыл" или с включением оператора (Forget или Man-in-the-Loop).

Оператор может проводить как сопровождение цели перед стрельбой, так и сопровождение целей, находящихся за пределами прямой видимости. Оператор может найти цель, о которой сообщил дрон благодаря наблюдательной головке, расположенной в ракете, которая затем действует как дрон камикадзе. Наводка происходит в первом случае по собственной инфракрасной головке самонаведения, во втором случае оператор может наблюдать за полем боя в режиме реального времени. Это делается через оптоволоконный кабель, который разматывается во время полета.

Характеристики Akeron MP

Высокий уровень дневной и ночной разведки и идентификации

Смертоносность против широкого набора целей, включая новейшие ОБТ, защищенные сооружения и группы противника на открытом воздухе

Возможности Forget или Man-in-the-Loop, даже на максимальном расстоянии

Man-in-the-Loop, позволяющий перенацеливаться, выбирать точку прицеливания и отменить миссию в двух режимах стрельбы:

– прицеливание перед запуском (LOBL)

– прицеливание после запуска (LOAL)

Вес 15 кг (включая трубку)

Дальность свыше 4000 м все режимы, все условия

Канал передачи данных оптоволоконный, в режиме реального времени.

Следующая модификация ракет является пока только прототипом — AKERON LP. Она может стрелять с вертолетов на 15 км, имеет лазерный способ самонаведения и коммуникацию с оператором по радиосвязи.

"Телеграф" рассказывал, что ранее о передаче таких ПТРК Украине упоминали в феврале, однако информацию опровергли в Минобороны. Точное количество переданных Akeron неизвестно.