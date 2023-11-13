Созданы в рф и воюют против оккупантов: что может ударный вертолет Ми-17В-5

Этот вертолет хорош и тем, что украинские пилоты умеют на нем умело летать

Украина на фронте использует немало техники, которая раньше была на вооружении или там изготовлена. Большую часть Украина получила как трофеи, однако ситуация с вертолетами Ми-17В-5 достаточно необычная. Они входили в помощь США. Эти вертолеты Штаты купили для Афганистана.

Ми-17В-5 – это экспортная модификация одного из самых известных в мире ударных вертолетов Ми-8. Их закупили для Афганистана более десяти лет назад. Контракт с рф был разорван в 2014 году — с тех пор ремонтировала эти вертолеты Украина. Часть вертолетов осела в соседних с Афганистаном странах после выхода США, а часть оказалась, в частности, в Украине. По меньшей мере, один вертолет остался в Запорожье, потому что был на ремонте, а часть передали позже. Некоторые "афганские" машины оборудовали дополнительным оснащением. Среди них — система полета ночью, дополнительное бронирование, переносные зенитные ракетные комплексы.

В целом Ми-17В-5 относится к ударно-транспортным вертолетам, которые могут не только перевозить грузы, но и использовать на управляемые реактивные снаряды. Видео и демонстрация таких возможностей были опубликованы в сети.

Характеристики Ми-17В-5

Экипаж — 2 человека,

Максимальный взлетный вес – 13 000 кг,

Максимальная полезная нагрузка в кабине – 4 000 кг или 36 военных, на рампе – 4500 кг,

Максимальная скорость – до 230 км/ч,

Дальность полета с дополнительным внутренним топливным баком — 750 км,

Практический потолок — 6 000 м.

Ранее "Телеграф" рассказывал как российский пилот перегнал в Украину вертолет Ми-8. В россии его хотят убить. Боевая птичка уже принесла пользу украинской армии.