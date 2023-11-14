Советский ЗРК успешно работает по целям врага: чем может ужалить "Оса" (видео)

Украина предлагала несколько вариантов для мощного обновления советских ЗРК

Вооружение украинской армии достаточно пестрое. Имеются и многочисленные западные образцы ЗРК, но есть те, которые остались в наследство от Советского Союза. Некоторые из них прошли модернизацию на украинских предприятиях. В частности, это ЗРК "Оса".

Его взяли на вооружение еще в 1971 году. Украинская компания "Укррадарпроект" планировала модернизацию ЗРК с заменой элементов. Также в КБ "Луч" была разработка украинской ракеты для ЗРК, которая могла увеличить максимальную дальность "Осы" вдвое. На вооружении ВСУ может быть около сотни таких пусковых для ЗРК.

Характеристики ЗРК "Оса"

Дальность впечатления – 1,5 – 10 км,

Высота впечатления 0,025 — 5 км,

Вероятность поражения истребителя на одном ОКР — от 0,5 до 0,85,

Максимальная скорость целей — до 500 м/с (это 1800 км/ч, например скорость российского штурмовика Су-25 не доходит и до 1000 км/ч, так что потенциально может быть целью, вертолеты и БпЛА и говорить не надо — они по скорости вписываются в цели для ЗРК и из "Осы" их регулярно сбивают),

Скорость полета ракеты ЗРК — 500 м/с,

На развертывание нужно от 3 до 5 минут,

На реакцию ЗРК требуется 27-39 секунд.

Существует также разработки модернизации, позволяющие адаптировать ЗРК "Оса" под ракеты использующие западное ПВО. В частности, речь идет о ракетах IRIS-T, хотя этот польский вариант модернизации имеет только прототип. Потенциально также это может быть ракета США "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder в одной из новейших версий. В октябре такие ракеты указывались в пакете помощи от США на Рамштайне.

Ранее "Телеграф" рассказывал об усилении украинских сил противовоздушной обороны. Украине передали еще ЗРК NASAMS. Этот комплекс способен сбивать почти все воздушные цели, недоступные для него только ракеты гиперзвуковые, есть тяжесть с избиением Искандеров и Х-22.