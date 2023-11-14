Не знают свою технику: оккупанты опозорились, выдав уничтоженную штабную машину вс рф за украинскую

Российские оккупанты в очередной раз опозорились

Российские оккупанты из-за огромных потерь в Украине пополняют свои войска техникой производства других стран, в том числе китайского. По этой причине случаются достаточно курьезные ситуации, в которые попадают россияне.

На один из таких случаев обратил внимание военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Речь идет об уничтожении редкой российской КШМ (командно-штабной машины) Р-149МА1 "Кушетка-Б".

"Эпичненько. "Бравые" российские оккупанты позируют на фоне уничтоженной… российской же КШМ Р-149МА1 "Кушетка-Б". Интересно, когда Шойгу грохнут, они тоже будут позировать на его фоне, мол, это же Залужный!" — иронизирует эксперт.

Российские оккупанты на фоне собственной техники

Российская КШМ "Кушетка" – это бронетранспортер БТР-80, оборудованный большим количеством средств связи: радиостанций и персональных компьютеров, которые используют для получения, обработки и передачи войскам информации.

"Кушетка" позволяет вести радиосвязь с подчиненными, передавать информацию в цифровых и аналоговых системах связи, использовать спутниковые каналы связи, осуществлять видеомониторинг обстановки и передачу полученных данных на электронную карту местности или по каналам связи.

Комплект оборудования позволяет быть на связи на ультракоротких волнах связи на расстоянии до 60 км, а на коротких — до 350 км. Несмотря на хорошие показатели скорости (до 80 км/ч по шоссе), броня БТР-80 очень слаба и не превышает в самом толстом месте 10 мм, то есть, может выдержать максимум огонь из стрелкового оружия калибра не более 7,62 мм и маленькие осколки.

По этой причине российская "Кушетка" была уничтожена, а некие российские оккупанты сфотографировались рядом с ней, представив все как уничтожение якобы украинской техники.

В ходе боевых действий ВСУ все чаще уничтожают и так редкие модификации российской техники, еще больше снижая их общее количество.