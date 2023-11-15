Германия передала Украине контрбатарейный радар GO12: что это такое и как он поможет ВСУ

Радар может заметить даже одного человека за 10 км, максимальная дальность — 26 км

Германия передала Украине пакет военной помощи, где среди бронетехники, танков, тактических очков также есть и 14 радаров GO12. Это достаточно легкий и компактный радар (РЛС) с высокой скоростью сканирования и передачи данных.

По информации производителя компании Thales, радар импульсно-доплеровской системы работает в 12 Ku-диапазоне и подходит для гражданского и военного наблюдения, позволяя исследовать ситуации на поле боя, на границе, побережье и определенных объектах.

В АрміяInform уточняют, что для такого радара важной задачей является предупреждение о начале наступления противника, может использоваться для корректировки огня артиллерии при контрбатарейной борьбе. Он ведет радиолокационную разведку и передает информацию в командные пункты.

Характеристики радара GO12

Расстояние работы — обнаружение от 60 метров до 26 километров,

Одного человека может увидеть за 10 км,

Система дворанцевая, весь комплект несут два человека,

Вес выносного датчика — 16 кг,

Вес всего комплекта – 30 кг,

В составе — датчик, штатив, ноутбук,

Развертывание — 5 минут,

Управление — 1 человек,

Время работы с двумя стандартными батареями — до 8 часов,

Может присоединяться к солнечным панелям,

Может крепиться на штатив, транспорт, телескопическую мачту.

Характеристики радара GO12

Может работать без отказа частей оборудования в среднем более 7100 часов. Такие радары, кроме украинской армии, используются в армиях Франции, Германии, некоторых странах Африки и Латинской Америки.

Среди переданных машин также броневик для разминирования Wisent 1. "Телеграф" рассказывал, что этот БРЭМ делает проходы в минных полях, чтобы солдаты и бронетехника могли идти дальше.