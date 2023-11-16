Одновременно и разведчик, и боевая единица: как помогает на фронте дрон Altius-600 (видео)
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Дрон можно управлять вручную или запрограммировать
Беспилотные системы Altius-600 – один из видов помощи, которые Украина получила от Соединенных Штатов. Это современный дрон и очень универсальный. Его можно запускать с земли, воздуха или даже из моря. Он может быть как разведчиком, так и ударным дроном или радиочастотной приманкой, или ретранслятором связи.
Об этом сообщают изготовители. Отмечается, что пускать его можно с наземной пусковой установки (через пусковую трубу CLT или интегрированную аналогичную систему PILS), также есть возможность запуска с вертолета UH-60 Black Hawk. Особенностью этого дрона также является то, что в США его тестировали именно для работы роем. Беспилотники в одном рое могут выполнять различные задачи по отработке охоты за врагом и уничтожению его позиции. Количество таких дронов, переданных Украине, не называется.
Производители также отмечают, что у дрона есть модульный носик полезной нагрузки. Он может нести как датчики, так и использоваться для кинетических ударов. Есть несколько вариантов самонаведения и боеголовок.
Характеристики дрона Altius-600
- Выносливость — более 4 часов,
- Вес беспилотника — 12 кг,
- Полезная нагрузка от 1,3 до 3,1 кг,
- Длина – 1 метр,
- Размах крыльев — 2,54 м,
- Дальность полета – 440 км.
Ранее "Телеграф" рассказывал об украинских беспилотниках с одним названием. Дроны "Сирко" бывают как летающие, так и наземные. Наземная версия может доставлять грузы в зону боевых действий, эвакуировать раненых или даже работать как камикадзе.