Одновременно и разведчик, и боевая единица: как помогает на фронте дрон Altius-600 (видео)

Дрон можно управлять вручную или запрограммировать

Беспилотные системы Altius-600 – один из видов помощи, которые Украина получила от Соединенных Штатов. Это современный дрон и очень универсальный. Его можно запускать с земли, воздуха или даже из моря. Он может быть как разведчиком, так и ударным дроном или радиочастотной приманкой, или ретранслятором связи.

Об этом сообщают изготовители. Отмечается, что пускать его можно с наземной пусковой установки (через пусковую трубу CLT или интегрированную аналогичную систему PILS), также есть возможность запуска с вертолета UH-60 Black Hawk. Особенностью этого дрона также является то, что в США его тестировали именно для работы роем. Беспилотники в одном рое могут выполнять различные задачи по отработке охоты за врагом и уничтожению его позиции. Количество таких дронов, переданных Украине, не называется.

Производители также отмечают, что у дрона есть модульный носик полезной нагрузки. Он может нести как датчики, так и использоваться для кинетических ударов. Есть несколько вариантов самонаведения и боеголовок.

Характеристики дрона Altius-600

Выносливость — более 4 часов,

Вес беспилотника — 12 кг,

Полезная нагрузка от 1,3 до 3,1 кг,

Длина – 1 метр,

Размах крыльев — 2,54 м,

Дальность полета – 440 км.

Ранее "Телеграф" рассказывал об украинских беспилотниках с одним названием. Дроны "Сирко" бывают как летающие, так и наземные. Наземная версия может доставлять грузы в зону боевых действий, эвакуировать раненых или даже работать как камикадзе.