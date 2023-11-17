Скорость, броня и огневая мощь: ВСУ могут получить новейшую технику из Южной Кореи

Производить новую технику планируют в Польше

Южнокорейская компания Hyundai Rotem, производящая военную технику, рассматривает Украину как перспективный рынок для своих новейших колесных боевых машин N-WAV. Возможно, что эту технику будут производить в Польше, где компания планирует построить завод.

Об этом говорится в презентации компании, часть которой была опубликована в соцсети Х. Основным покупателем своих машин компания видит Польшу и Украину, в меньшей степени — Болгарию, Словению и Венгрию.

Как утверждает портал "Милитарный", N-WAV это колесный бронеавтомобиль, у которого все 8 колес — ведущие, что обеспечивает транспорту высокую подвижность, маневренность и устойчивость. Также эта техника может преодолевать водные препятствия и плавать со скоростью 10 км/час.

Внушительный вес техники (35 тонн) вызван тем, что она защищена броней, способной выдерживать выстрел 30 мм пушки в лоб и пулемета 14,5 мм — в борт, а также пережить подрыв мины и взрывного устройства с 10 кг взрывчатки. Габариты машины позволяют размещать в ней помимо трех членов экипажа еще восемь десантников, выход которых наружу осуществляется через удобную кормовую аппарель.

Что касается вооружения, то N-WAV разработан по модульному принципу: его можно оснащать тем набором оружия, который подходит для конкретной задачи. К примеру, пулеметы для скорострельности или 30 мм пушки и станковые гранатометы, если нужно больше огневой мощи.

Тем временем ВСУ первыми в мире получат авиадесантные автомобили Caracal из Германии, которые пригодятся ССО и спецназу.