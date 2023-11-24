"Кошмар беспилотников": какими антидроновыми системами пользуется Украина

"Традиционные" системы ПВО часто оказываются малоэффективными против дронов

Война в Украине продемонстрировала как масштабное развитие ставших довольно грозным оружием беспилотников, так и развитие систем противодействия дронам. Украина – имея в виду, что украинские войска пока отстают в системах РЭБ от россии – также имеет ряд средств противодействия БПЛА, преимущественно западного производства.

Об этом пишет портал C4ISRNET в своем обзоре антидроновых систем. Так, отмечается, что БПЛА играют в войне очень большую роль – из вспомогательного средства они стали ударным и атакующим, иногда даже основным средством на поле боя.

"И Украина, и россия использовали относительно недорогие БПЛА для уничтожения стоящих многие миллионы танков, средств ПВО, вертолетов и самолетов. Другие дроны, вооруженные только ручными гранатами, уничтожили многочисленные пехотные подразделения", – говорится в материале.

Авторы отмечают, что чаще всего более "традиционные" средства противовоздушной обороны оказывались не эффективными и слишком дорогими в использовании против относительно дешевых дронов, поэтому пришлось находить более дешевые и эффективные решения. Чаще всего это либо высокие технологии XXI века – либо же "старая добрая" малокалиберная зенитная артиллерия.

Антидроновые ружья Skywiper 4 и Skywiper Omni. Литва передала Украине тысячи таких ружей, произведенных компанией NT Service. Вес такого агрегата – 6,5 кг, радиус действия – до 5 км, что позволяет использовать их на "нуле". Но проблема в том, что БПЛА тоже не стоят на месте – они могут менять маршруты, чтобы не дать ружью "захватить" цель. К тому же все больше дронов получают системы, позволяющие продолжать полет даже в условиях, когда сигнал GPS глушится, поэтому эффективность антидроновых ружей под большим вопросом. MSI-DS Terrahawk Paladin производства Великобритании, полученные Украиной. Эта система использует 30-мм автоматическую пушку Mk44 Bushmaster II и может поражать БПЛА любого типа и размера на расстоянии до 3 км. Впрочем, ее особенности делают такую систему скорее стационарной, чем мобильной. SKYNEX производства германского концерна Rheinmetall. Это 35-мм самоходная зенитная установка на колесном шасси. Известно, что в Украине они есть, но сколько их и результаты их работы – секретная информация. Зенитная установка Slinger производства Австралии. Она вооружена 30-мм пушкой Bushmaster M230LF и может уничтожать дроны на расстоянии до 800 метров. Главное – эту систему можно ставить на танки и бронемашины, прикрывающие бронеколонны от дронов-камикадзе. CORTEX Typhon C-UAS. Покупку этих зениток для Украины профинансировала Норвегия. Адаптированные для бронемашин Dingo 2, Typhon C-UAS – фактически платформа для крупнокалиберных пулеметов. Главное преимущество этого комплекса – ему не нужен расчет, поскольку боевым модулем можно управлять дистанционно. Vampire. Эта система предназначена в первую очередь именно для уничтожения дронов. Ее можно установить на любое транспортное средство.

Впрочем, отмечают авторы, большая часть систем имеет недостаток – например, они не в состоянии бороться с "роем" дронов, уничтожая ограниченное количество целей на ограниченном расстоянии. И дроны, даже самодельные, еще долго будут нести на поле боя большую угрозу как для техники, так и для пехоты.

Ранее "Телеграф" рассказывал о создании украинского комплекса радиоэлектронной борьбы "Пиранья". Он создает над бронетехникой своего рода защитный купол и успешно прошел полевые испытания.