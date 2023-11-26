Видит вражеский дрон за 15 километров: на что способна новая отечественная разработка

Война в Украине продолжается война с массированным использованием беспилотников, представляющих серьезную угрозу для военных и гражданской инфраструктуры. Применение дронов требует развития системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Украинская система детекции KVERTUS MS Azimuth предназначена для обнаружения в воздушном пространстве вражеских дронов, пишет АрмияInform. Она может видеть цели на расстоянии около 15 км.

"Это система детекции, которая обнаруживает летящие в направлении наших позиций вражеские дроны. Идея создать ее возникла, поскольку было много запросов от военных: они говорили, что видят дроны противника только тогда, когда те появляются в поле зрения. Мы начали разработку системы детекции, которая позволила бы заранее выявлять БПЛА противника и быстрее их уничтожать "с нуля". Наша система может это делать на расстоянии около 15 километров. Уже есть первые подразделения, которые изъявили желание работать с ней", — заявила представительница производителя.

Компания уже провела испытание своей разработки. Уже готовятся все разрешительные документы для получения допуска в Министерстве обороны.

Как отмечает производитель, аналогов их системе пока в стране нет. Отмечается, что MS Azimuth имеет новую и современную элементную базу.

"Сейчас мы дорабатываем новый интерфейс программы. И наш продукт можно будет интегрировать в любую подобную систему. Если у наших военных на позиции уже работает другая система детекции, то наша легко туда интегрируется", — сообщила представительница компании.

Принцип работы системы

Функционал MS Azimuth:

мониторинг радиочастотного спектра;

измерение параметров радиочастотного излучения;

пеленгирование источников излучения;

документирование результатов работы

Также в компании подчеркнули, что им осталось подтянуть инженерию и модернизировать элементы крепления и защиты. Планируется, что в конце декабря первые серийные образцы будут готовы служить Украине.

Ранее "Телеграф" писал об антидроновых системах, которыми пользуется Украина. Чаще всего это либо высокие технологии XXI века – либо же "старая добрая" малокалиберная зенитная артиллерия.