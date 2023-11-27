Оккупанты создали вертолет-беспилотник: почему ВСУ не стоит бояться новейшего российского оружия

У нового БПЛА есть как минимум 3 недостатка

В рф заявили о начале мелкосерийного производства новейших беспилотных летательных аппаратов вертолетного типа "Термит". Были также показаны фото с производственной площадки БПЛА.

Как сообщают проукраинские Telegram-каналы, разработка "Термита" началась еще до 2022 года, возможности же дрона-вертолета позволяют подниматься на высоту до 3,5 км, летать со скоростью от 90 до 150 км/ч. Вооружен же беспилотник тремя ракетами с якобы лазерным наведением, бьющим на расстояние до 6 км.

Ракеты на БПЛА Термит

В то же время военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что опасаться "Термита" не стоит по ряду причин:

разработка началась в 2016 году, когда ВПК агрессора имела доступ к западным технологиям, а лишившись их, россияне не смогут сделать дрон массовым, остановившись на нынешней серии из 10 единиц;

"Термит" имеет слишком большие размеры, малую скорость и недостаточную высоту полета, что делает его уязвимым как для ПЗРК, так и зенитно-пушечного вооружения;

"высокоточные" ракеты на деле являются старыми (еще 1970-х годов разработки) неуправляемыми ракетами С-8, которые активно применяют и вс рф, и ВСУ, но назвать их точным оружием тяжело.

В итоге, по мнению Александра Коваленко, БПЛА "Термит" слишком сырой и недоработанный, чтобы настолько дорогую и энергоёмкую в производстве экспериментальную единицу отправлять в зону боевых действий.

"С учётом санкций не факт, что ускорить либо нарастить его производство удастся в предельно сжатые сроки, равно как и улучшить характеристики. Но тот факт, что россияне будут пытаться это сделать — неоспорим. Очевидно, что они пытаются найти более дешёвую альтернативу ударным вертолётам. И с этого пути не сойдут, тем более, что это благодатная почва для долгосрочного пилива", — говорит эксперт о малой вероятности превращения "Термита" в эффективную боевую единицу.

Тем временем у Украины появился дальний дрон-бомбардировщик для нанесения ударов в дальнем тылу врага с радиусом действия до 1000 км.