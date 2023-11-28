Очередной хлам на колесах? Россияне "выкатили" на испытание К-16 "Бумеранг"

Разработка К-16 ведется достаточно давно, но машина, как оказалось, еще даже не вышла из стадии испытаний

В российских СМИ впервые появилась фотография перспективного российского колесного бронетранспортера К-16 "Бумеранг" во время испытаний. Поскольку неизвестно, где и когда была сделана фотография, можно предположить, что К-16 сфотографировали на очередном этапе государственных испытаний, конец которых был запланирован на ноябрь-декабрь 2023 года.

Об этом пишет издание Defence Express. Журналисты отмечают, что нужно обратить внимание как минимум на два момента, связанных с этим фото.

Первый момент – это, собственно, то, что на фото именно К-16. Российские террористы заявляли, что "Бумеранг" будет реализован в двух вариантах – колесный БТР (К-16) и колесный БМП (К-17).

Второй вариант – что россияне в очередной раз поймали сами себя на лжи, опубликовав это фото. В марте 2023 года россияне утверждали, что К-16 и К-17 переброшены на фронт и даже опубликовали фото, где поезд куда-то везет платформы с БТРами. Но, как оказалось, К-16 даже из стадии государственных испытаний не вышли, то есть о каком-либо их использовании на фронте не может быть и речи.

Россияне куда везут К-17. Но точно не на фронт

Примечательно также, что россияне внесли некоторые конструктивные изменения в машину – например, нарастили носовую часть. Скорее всего, русским инженерам пришлось заменить силовую установку бронемашины, расположенную именно в носовой части. Во время подготовки к 9 мая 2020 года, напоминает издание, появились кадры того, как конструкционно аналогичная БМП К-17 "Бумеранг" чуть не сгорела из-за неисправности двигателя – она сильно дымилась и не могла сдвинуться с места.

Также издание приводит тактико-технические характеристики БТР К-16 "Бумеранг":

боевая масса – 22 тонны;

заявленная скорость хода – до 100 км/ч по шоссе, до 50 км/ч по грунту;

экипаж и десант – 3 человека + 8 человек;

вооружение – дистанционно управляемый модуль с 12,7 мм пулеметом "Корд".

Напомним, что тем временем из-за недостатка новых образцов техники российские войска глубоко запустили лапу в старые, еще советские запасы техники. Устаревшие машины 1960-х и 1950-х годов, которые россияне оттуда достают и ремонтируют, уже не могут эффективно показывать себя в условиях современной войны – поэтому Россия занимается их модернизацией, создавая "франкенштейнов".