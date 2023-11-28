Крымскому мосту от Украины: в каких операция использовали дрон Sea Baby (видео)
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Существует не менее 2 версии морского дрона
Украина имеет немало дронов в своем арсенале. Но самые известные — Sea Baby, морские дроны, которые произвели взрыв на Крымском мосту. Беспилотником управляли с расстояния в 900 км.
На "Старлинк" не полагались, а использовали спецсвязь. По мосту ударили 17 июля 2023, но Sea Baby использовали не только в этой операции. Также дроны атаковали в августе российский десантный большой корабль "Оленегорский горняк" и нефтяной танкер "SIG" оккупантов.
"Морской малыш" — разработка СБУ. Изготовляют их под землей, привлекая гражданских специалистов. Название дали, опираясь на пожелания личного состава. Отметим, корабли атаковали дроны с боевой частью в 450 кг, а по мосту попали дроном из 850 кг взрывчатки.
Характеристики Sea Baby
Основные характеристики держат в тайне. Помимо открытых ведомством данных эксперты могут только выстраивать теории.
- Масса боевой части 450-850 кг,
- Дальность управления — не менее 900 км,
- Связь — вероятно, спутниковая,
- Считается, что оператор может видеть геолокацию дрона и подтверждение цели визуально в режиме реального времени.
Ранее "Телеграф" рассказывал о развитии украинских систем радиоэлектронной борьбы. Они нужны, чтобы "сажать" вражеские дроны, пока те не причинили вреда.