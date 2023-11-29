Охотники за "Шахедами": ВСУ показали, чем сбивают иранские дроны

Малокалиберные пушки на пикапах активно борются с иранскими дронами

Высокая эффективность борьбы с дронами-камикадзе российских оккупантов типа Shahed-131/136, продемонстрированная ранее, объясняется хорошей подготовкой украинских бойцов. А также качественным оружием, в роли которого выступают скорострельные малокалиберные зенитные пушки производства Югославии Zastava М55 и М75, которые ВСУ получили еще осенью 2022 года и передали на вооружение мобильных групп охотников за "Шахедами".

Как выглядит одна из таких групп, в своем Telegram-канале показал офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин. Она являет собой одноствольную установку М75 с зенитной пушкой калибра 20 мм, установленную на базе пикапа Peugeot.

По сути, югославская зенитка является копией испанской 20-мм пушки Hispano-Suiza HSS-804 на колёсном станке, последнюю начали изготавливать еще до Второй мировой войны. Тем не менее М75 имеет весьма неплохие характеристики: скорострельность до 700 выстрелов в минуту, дальность стрельбы до 5,5 км, эффективная стрельба по высоте – до 1,5 км, емкость барабана с боеприпасами – 60 снарядов калибра 20х110 мм.

Также на вооружении таких групп имеются югославские трехствольные 20 мм зенитные установки М55 с еще большей скорострельностью и плотностью огня. Правда, куда более тяжелые – весом 1100 кг.

В целом скорострельность и мобильность М75 и М55 делают из них отличное оружие для мобильных групп охотников за "Шахедами".

Тем временем оккупанты продолжают использовать "Шахеды" для атаки на Украину, каждую ночь запуская десятки иранских дронов-камикадзе.