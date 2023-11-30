На передовой у ВСУ "засветилась" неафишируемая помощь из Испании – о чем речь

Украине поступает военная помощь от Испании

Пока ВСУ на передовой имеют минометы, способные стрелять разнокалиберными боеприпасами, Украина продолжает получать снаряды к ним. Причем эту помощь часто не афишируют, как, например, мины NT120 производства Испании.

На это в своем Telegram-канале обратил внимание офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин. По его словам, они предназначены для минометов калибра 120 миллиметров.

"Испания, как и Австралия, редко объявляет о новых пакетах помощи Украине. Однако обе эти страны, помогающие Украине, имеют довольно значительные мощности по производству артиллерийских снарядов. Вполне возможно, что прямая правительственная помощь от этих государств касается лишь части поставок, а остальное может закупаться для Украины другими странами-партнерами, имеющими недостаток собственных производственных мощностей", — подчеркнул офицер.

Мины NT120

Действительно, Испания имеет пять заводов, которые производят практически все виды обычных боеприпасов, включая бомбы, танковые и артиллерийские снаряды, патроны, гранаты, а также их компоненты: детонаторы, пороха и взрывчатые вещества.

Что до самих мин NT120, то они являют собой боеприпас осколочно-фугасного действия, весом до 14,6 кг и скоростью полета до 350 метров в секунду. Максимальная дальность огня такими минами превышает 6 км.

Вместе с тем минометчикам рекомендуют не использовать данные боеприпасы на полной дальности, ведь максимальный пороховой заряд может навредить стволу миномета. Из-за большой силы пороховых газов в стволе могут образоваться микротрещины. Впрочем, данная особенность характерна для многих артиллерийских боеприпасов.

Тем временем у оккупантов на передовой появились китайские багги-вездеходы, которые не имеют защиты и потому легко могут поражаться осколками мин.