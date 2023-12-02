Небольшая дальность, но поразительная маневренность: чем может навредить оккупантам мини РСЗО "Сеялка-ВМ8" (видео)

При необходимости огневый блок можно переставить на другое шасси.

Украинские военные на фронте используют немало техники отечественного производства. Есть среди них и модели, которые нельзя четко отнести к определенному классу. Среди таких "Сеялка ВМ-8". С одной стороны она является образцом "малого РСЗО", с другой ее иногда относят к классу реактивных минометов.

Как бы то ни определяли принадлежность, а "Сеялка ВМ-8" хорошо насыпает оккупантам. РСЗО устанавливают на колесное шасси, например HMMWV или пикапы. Так РСЗО становится маневренным и может быстро уехать от места стрельбы.

Характеристики РСЗО "Сеялка ВМ-8"

Снаряды — 12/16 неуправляемых авиационных ракет С-8КО,

Калибр — 80 мм,

Боевая часть — кумулятивно-осколочная, должна пробить 400 мм брони,

Точность стрельбы – 80% при круге 100 метров в диаметре.

Дальность – до 5 км.

Особенность малой РСЗО заключается в том, что "Сеялка ВМ-8" при необходимости снимается с поврежденного шасси, у блока направляющих имеется дополнительная стальная защита. Пока известно об использовании РСЗО "Сеялка ВМ-8" в Донецкой области, в частности под Бахмутом.

Ранее "Телеграф" рассказывал о полноценном украинской РСЗО "Берест". Ее презентовали незадолго до полномасштабного вторжения. По показателям она кое в чем превосходит советские "Грады".