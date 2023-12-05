Украина – первый заказчик: когда прибудут современные САУ RCH 155

Артиллеристам такая самоходная гаубица будет очень полезна

Украина должна получить от Германии 18 САУ Boxer RCH 155, что сможет стрелять по оккупантам с расстояния в 40 км. Наша страна стала первым заказчиком такого рода САУ.

Получить их предварительно должны в 2025 году, однако производителю удалось ускорить сроки, и передача первых экземпляров планируется к концу 2024 года. Эта гаубица особенная тем, что стрелять может не останавливаясь.

Производитель и разработчик – немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann. В настоящее время проходит тестирование колесной САУ на полигоне. Точность гаубицы впечатляет, сообщают немецкие журналисты, опираясь на анализ испытаний. Производство уже продолжается.

Характеристики САУ Boxer RCH 155:

Калибр — 155 мм,

Количество — 9 снарядов в минуту,

Дальность стрельбы – 40-50 км (дальность зависит от типа боеприпаса),

Вес — 40 тонн,

Имеет восемь колес,

Скорость до 100 км/ч.

Характеристики САУ Boxer RCH 155

Определенное сходство САУ RCH 155 имеет с другой немецкой гаубицей PzH 2000, которую называют лучшей самоходной гаубицей. В отличие от нее, RCH 155 сделана на колесной базе, а PzH 2000 – на гусеницах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Польша передает 18 САУ "Краб" Украине. Эта САУ при использовании осколочно-фугасных снарядов выдает дальность в 32 км.